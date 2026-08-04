El barrio de A Coruña para huir de la nubosidad en el eclipse total de 2026: "Aquí estamos por encima de las nubes"

El día del gran eclipse total de 2026 está cada vez más cerca y, en la centralita de Meteogalicia y la Agencia Española de Meteorología (AEMET), los teléfonos no dejan de sonar. Todos quieren saber si las nubes propias del verano en el noroeste entorpecerán este 12 de agosto la visión de uno de los fenómenos astronómicos más importantes del siglo, que no se podía contemplar en A Coruña desde hace décadas.

Las estaciones climatológicas indican que, hasta este domingo 9 de agosto, no habrá predicciones fiables, especialmente de la nubosidad, que es una de las variables más complicadas de definir. En junio, la Aemet no despejaba la duda -daba una probabilidad de entre el 30% y el 35% de tener cielos nublados el día del eclipse-, aunque hoy se atreve a apuntar al barrio de A Zapateira como el lugar más indicado para escapar de la nubosidad en el caso de que finalmente se dé.

"La probabilidad de que haya nubosidad en A Coruña es bastante alta, porque estamos cerca del mar, pero de momento son conjeturas. Si las hay y queremos escapar de ellas, A Zapateira es un sitio con más probabilidad de ver el eclipse total si las nieblas son muy espesas o hay nubes bajas", explica el delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante.

El presidente de la Asociación Vecinal de A Zapateira, Juan Manuel Sánchez-Albornoz, confirma las buenas condiciones de su barrio para gozar del fenómeno astronómico. "Es el mejor sitio para ver el eclipse en la ciudad. Aquí estamos por encima de las nubes bajas y de las nieblas, tanto de las que vienen de la ría de O Burgo como de las del mar", asegura el vecino, que suma a la lista la menor contaminación acústica y lumínica propia de la zona.

La altitud del barrio, a más de 200 metros sobre el nivel del océano, es crucial para darle esta ventaja astronómica respecto al resto de A Coruña. Tanto, que Sánchez-Albornoz espera cierta aglomeración en la tarde del 12 de agosto. "Como todo es tan impredecible, no se sabe qué va a pasar, pero creo que se va a notar un poco de atasco", pronostica el presidente de la asociación, bromeando sobre las posibles multitudes: "Vamos a cobrar peaje".

¿Se podrá ver el eclipse si hay nubes el 12 de agosto?

Aunque uno puede dirigirse a las explanadas del monte de A Zapateira y a puntos como el Monte Xalo para reducir las posibilidades de encontrarse con un cielo cubierto el 12 de agosto, lo cierto es que no todas las nubes entorpecerían igual la visión del eclipse. Así lo indican desde la delegación gallega de Aemet, que diferencia entre las nubes altas y las bajas.

Las primeras, apunta Infante, "dejan pasar bastante el sol", igual que las brumas, que "nos permitirán ver el eclipse". La verdadera amenaza serían las nubes bajas y las nieblas espesas, que sí que impedirían disfrutar del fenómeno.

Si uno quiere "sacar una foto bonita" o ver detalles como la corona solar, "necesita un cielo nítido". La actuación del viento será bastante decisiva para conseguirlo o no, con el famoso nordés como protagonista.

Cuenta el delegado gallego del centro meteorológico que, si hay nordés, "desde Estaca de Bares hasta el oeste va a estar despejado, pero de ahí al este es probable que haya nubes bajas" que impidan ver bien la ocultación del sol. Pero nada está aún escrito, porque las nubes son extremadamente volátiles. "Puede haber una situación de tormenta que no deje ver el sol y que dos kilómetros más allá esté todo despejado", indica el especialista a modo de ejemplo.

Imagen tomada por el director del Centro Astronómico Trevinca, Óscar Blanco, en Chile durante un eclipse solar. / Agrupación Astronómica Coruñesa ÍO

Lo que sí se sabe es que, esté el cielo o no cubierto, los coruñeses podrán experimentar un ligero descenso de las temperaturas. No será muy acusado, porque "a la atmósfera no le va a dar tiempo a enfriarse tanto" -según el Observatorio Astronómico Nacional, el eclipse en A Coruña durará un minuto y 16 segundos, frente a otros puntos de la provincia donde rozará los dos minutos-, pero si "se va a notar" a nivel térmico que la luna bloquea el sol.

A la espera de una predicción "fiable"

Para tener una predicción sólida y no una aproximación, las estaciones meteorológicas coinciden en que a los coruñeses les tocará esperar aún un poco. "Las predicciones a medio plazo que se publican son automatizadas, no es un humano el que las hace. No se va a saber nada hasta el domingo", afirman desde Meteogalicia.

En Aemet, además, aconsejan no fiarse de los pronósticos a semanas vista que ofrecen las apps de telefonía móvil. La conclusión es clara: "No tienen validez científica" y no podrán confirmar realmente si A Coruña podrá obtener lo que desea, un cielo despejado y una jornada viendo un espectáculo inolvidable.