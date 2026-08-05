El Banco de Alimentos de A Coruña se 'reinventa': apoyará también la inserción laboral de sus beneficiarios

"Tenemos que hacer algo más que dar alimentos. Debemos apoyar también a nuestros beneficiarios para que puedan incorporarse a la vida laboral", resalta el presidente del Banco de Alimentos Provincia de A Coruña, Manuel Mora, al avanzar el nuevo proyecto que la organización --con "cerca de 26.200" usuarios, a través de las 142 entidades con las que colabora "en la actualidad"-- intentará poner en marcha "el próximo otoño, a partir del mes de septiembre u octubre". Una iniciativa, denominada De la alimentación al empleo, que "ya han tomado bancos de alimentos de ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia", y que busca facilitar que ciudadanos que hoy requieren la ayuda de esa despensa solidaria "puedan llegar a valerse por sí mismos".

"En el último Congreso Nacional de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), celebrado el pasado mes de mayo en Castellón y donde se abordó el futuro de estas organizaciones, ya entendimos que nuestra labor no puede limitarse a dar comida, sino que debemos hacer un esfuerzo mayor para lograr que la demanda de alimentación disminuya porque las personas puedan valerse por sí mismas", explica Mora, preocupado por el impacto de la "imparable subida de los precios" en la labor del banco de alimentos provincial.

"En la actualidad, por desgracia, la comida que estamos entregando a las entidades con las que colaboramos supone para cada beneficiario menos del 15% de la cantidad diaria de alimentos que necesita una persona"

"En la actualidad, por desgracia, la comida que estamos entregando a las entidades con las que colaboramos supone para cada beneficiario menos del 15% de la cantidad diaria de alimentos que necesita una persona. Y claro... Es muy poco. Nuestra intención es llegar al 30% para que los ciudadanos, con la ayuda de la propia entidad que los acoja y mediante su propio esfuerzo, puedan conseguir una alimentación un poco más estable", anticipa el presidente del Banco de Alimentos Provincia de A Coruña, antes de pormenorizar cómo lo harán.

Voluntarios trabajan, este martes, en el almacén del Banco de Alimentos Provincia de A Coruña, en el polígono de Agrela. / Casteleiro

"Estamos ultimando un nuevo proyecto, que trataremos de poner en marcha a partir de septiembre u octubre, para apoyar la inserción laboral de los usuarios de las entidades a las que atendemos. Lo primero que haremos será iniciar contactos con pequeñas y medianas empresas (pymes) para conocer qué perfiles profesionales son los que más necesitan (albañiles, fontaneros, etc.). En función de lo que las pymes nos trasladen, hablaremos con las entidades para notificarles que vamos a poner en marcha determinadas actividades formativas", detalla.

Capacitación para el empleo

"Nuestra intención --prosigue Manuel Mora-- es ayudar a nuestros beneficiarios para que se encuentren con la capacidad de buscar un empleo ofreciéndoles directamente esa formación a través de centros adecuados (de las instituciones o de otras entidades sociales), o poniéndolos en contacto con las organizaciones que la imparten. Queremos que puedan incorporarse al mercado laboral y no tengan que depender tanto de la alimentación que se les pueda estar facilitando", incide el presidente del banco de alimentos provincial, organización que esta semana dobla esfuerzos en sus tres almacenes --localizados en A Coruña, Ferrol y Santiago-- antes del "merecido descanso" vacacional de sus voluntarios.

"Estamos terminando ya las existencias del 'Mayo Solidario', por lo que la práctica totalidad de los alimentos que entregamos estos días a las entidades proceden de compras que realizamos con las ayudas que recibimos de organismos oficiales, más las aportaciones de empresas y particulares"

Disponibilidad de alimentos

"Desde este viernes, y hasta el lunes 24 de agosto, los almacenes del Banco de Alimentos Provincia de A Coruña permanecerán cerrados para que nuestros voluntarios puedan descansar. Por tanto, lo que hemos venido haciendo en los últimos días es duplicar los palés que se lleva cada entidad para sus usuarios. Evitamos incluir alimentos perecederos, porque no siempre llegarían en buenas condiciones, lo cual nos obliga a buscar los productos que sean más óptimos para esta época del año", indica Mora.

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Recogida de lotes de alimentos, este martes, en el almacén del Banco de Alimentos Provincia de A Coruña, en el polígono de Agrela. / Casteleiro

"Preparamos esos lotes, y las entidades vienen con la misma frecuencia (cada 15 días), los recogen y se los llevan para distribuir", añade el presidente del Banco de Alimentos Provincia de A Coruña, quien reconoce que, "en temporada estival", la disponibilidad de alimentos "baja un poquitín", debido a que la última gran recogida "fue el Mayo Solidario". "Este mes de agosto estamos terminando ya las existencias de esa campaña, por lo que la práctica totalidad de los alimentos que entregamos estos días a las entidades proceden de compras que realizamos con las ayudas que recibimos de organismos oficiales (Xunta, Diputación y concellos), más las aportaciones de empresas y particulares", refiere.