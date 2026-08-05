El BNG reclama incluir a los municipios del Consorcio As Mariñas en el área metropolitana de A Coruña y acusa al Concello de ser "curto de miras"
Afirma que el proceso se debe abrir a todos los municipios que quieran participar y considera que el Ayuntamiento está actuando con criterio electoralista, a "remolque" de los nacionalistas
El Gobierno local de A Coruña ha iniciado contactos con la oposición y el área para poner en marcha un área metropolitana, una reclamación reiterada del BNG. Pero la sección comarcal de la formación cree que está actuando en base a un "interese puramente electoralista", por la proximidad de las elecciones de 2027 y tras años de inacción, para "non perder roda" ante el Bloque. Según la formación, la alcaldesa, Inés Rey, actúa "a remolque" de una moción nacionalista en el pleno municipal, y "coa torpeza de non convidar concellos que a día de hoxe teñen máis que demostrada a súa vontade de compartir espazos e ámbitos de xestión". La regidora invitó a Arteixo, Oleiros, Cambre y Culleredo para discutir la iniciativa, pero solo acudieron los dos primeros, y el Consorcio As Mariñas, que incluye a Abegondo, Bergondo, Betanzos, Carral y Sada además de a Oleiros, Cambre y Culleredo, criticó la restricción de participantes y pidió una reunión urgente.
Para el Bloque, la "actitude mesquiña e curta de miras de Inés Rey mereceu o desprezo de boa parte da súa propia formación", el PSOE, y el Gobierno municipal actúa con "curtopracismo e a ausencia de visión comarcal de longo alcance". En vez de "tentar parchear problemas sectoriais de índole metropolitana", los nacionalistas reclaman "amplitude de miras, xenerosidade, hospitalidade e respecto polas diversas opinións e velocidades". Piden que participen todos los municipios que se "sintan chamados" a hacerlo, así como entidades de la sociedad civil y emplear la vía legal que permitió crear el área metropolitana de Vigo. Los nacionalistas critican la pasividad de la Xunta y piden diseñar conjuntamente "unha carta de competencias e servizos onde exista sempre unha xestión común".
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