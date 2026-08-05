La cantante Mari Froes acerca Brasil al Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña: "Este concierto está lleno de sorpresas"

La cantante brasileña Mari Froes toma el escenario este jueves a las 23.30 horas en el parque de Santa Margarita en A Coruña como una de las protagonistas del Festival Noroeste Estrella Galicia. Su propuesta íntima, con ecos a nombres como Maria Bethânia o Gal Costa, recoge música popular brasileña y lo traduce al presente con ritmos y referencias a la ciudad o el carnaval. Froes acaba de estrenar su disco debut, Esquina do Sol.

Dentro del cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia hay muchos tipos de artistas, de muchos estilos. ¿Cuál de sus canciones recomendaría para utilizar de cebo y atraer la atención a su concierto?

Es una pregunta difícil, porque quiero que vengan para escuchar todas. Solo recomendar a la gente escuchar una es una locura. No puedo responder. El espectáculo trae muchas capas diferentes y es precisamente su gracia. No le diría a nadie de venir para escuchar una canción en específico, sino para tener la experiencia completa de lo que estoy haciendo en esta gira desde hace tres meses. Realmente, las reacciones siempre son sorprendentes. Es un concierto que mezcla muchas cosas, muchas referencias, y está lleno de sorpresas por lo que vale la pena venir y asistir.

¿Es posible generar esa conexión delante de una audiencia de cientos de miles de personas?

Esa conexión con el público es una de las cosas más importantes y que más valoro. Aparte de que las canciones ya son bastante íntimas y tienen esa energía cercana y cálida, estar allí en directo, interactuar con la gente, ver la cara de cada persona cantando conmigo y disfrutar juntos de ese momento es, para mí, una de las partes más importantes del concierto. Es de las cosas que más significan para mí.

En sus conciertos hay algo que parece decirle al público: "Relax, respirad, estamos aquí juntos". Es casi una invitación a bajar el ritmo en una época tan frenética y acelerada. ¿Es algo que hace de forma consciente?

No creo que sea algo que piense conscientemente cuando compongo, pero muchas de mis canciones terminan yendo hacia ese lugar porque también es el tipo de música que más me gusta escuchar. Me inspiro en muchas cosas diferentes, pero porque la música popular brasileña tiene mucho de eso: las guitarras, las cadencias, esa sensación de abrazo. Muchas de mis canciones acaban teniendo esa energía relajante, de alguna manera. Y me gusta mucho que sea así, porque vivimos tiempos muy agitados, muy frenéticos, un poco locos. Es bonito ponerse unos auriculares, escuchar una canción y sentir que todo funciona. Me hace muy feliz saber que mi música puede producir ese efecto en las personas.

Ese es el efecto de su música, pero ¿cómo es Mari Froes cinco minutos antes de salir al escenario? ¿Está completamente tranquila o siente esos nervios felices de antes de un concierto?

Los nervios son algo natural. Imagino que cualquier artista siente al menos un poco de nervios antes de un concierto; es imposible no sentirlos. Yo intento estar tranquila, me quedo un momento conmigo misma, bebo un poco de agua, caliento la voz y pienso: "Todo va a salir bien". Lo curioso es que esos nervios desaparecen en el primer segundo en que piso el escenario. La recepción del público hace que desaparezcan por completo.

Hay quienes comparan su estilo con grandes referentes de la música brasileña, como Maria Bethânia, Gal Costa o Elis Regina. ¿Cómo recibe esas comparaciones?

Es halagador recibir esas comparaciones. Es un honor, pero son mis ídolos y creo que, en realidad, son incomparables. A veces la gente intenta encontrar a la nueva Gal Costa, a la nueva Maria Bethânia o a la nueva Elis Regina, cuando esas artistas fueron únicas. Nunca habrá una nueva igual que ellas, eso es imposible. Además, también es una comparación que genera mucha presión, porque son figuras históricas y muy simbólicas de nuestra música. Es bonito que mi voz haga que la gente piense en artistas tan increíbles, pero al mismo tiempo cada persona es única y cada uno tiene su propio camino.

Si pudiera invitar a cualquier artista brasileño, vivo o fallecido, para compartir escenario con usted en el Festival Noroeste, ¿a quién elegiría?

Elegiría a Jorge Ben. Me gusta muchísimo su música.

Cuando escribe, ¿qué pesa más en sus canciones? ¿La imaginación, las experiencias personales o todo lo que observa a su alrededor?

La forma en que escribo varía bastante. Muchas de las canciones de este primer disco son muy personales, hablan de experiencias de mi propia vida. Son como una colección de vivencias que terminaron convirtiéndose en doce canciones, casi como un diario. Todo lo que está ahí nace realmente de mis sentimientos y de la necesidad de dar sentido a lo que siento dentro de mi cabeza. Lo que más me inspira son mis propias experiencias, aunque, por supuesto, Brasil también es un país lleno de cultura e inspiración. Los artistas tenemos esa capacidad de convertirlo todo en arte. Todo acaba transformándose en una pequeña idea que queda guardada en algún rincón de la mente y que un día aparece en una canción. La vida, en conjunto, me inspira muchísimo. Y necesito escribirlo.

¿Y necesita silencio para escribir?

Antes sí lo necesitaba mucho. Hoy creo que soy capaz de escribir incluso en medio del caos. Una de las canciones que compuse durante esta gira nació de pie dentro de un tren. Estaba en la estación, me vino una melodía a la cabeza y empecé a grabarla en el móvil, sin tranquilidad y sin silencio. Así que depende del momento.

Imagine que dentro de veinte o treinta años recibe una llamada para regresar al Festival Noroeste Estrella Galicia. ¿Cómo le gustaría que hubiera sido su carrera hasta ese momento?

Espero que dentro de treinta años siga haciendo lo que más amo. Ojalá me sienta realizada y feliz con mi arte y con mi profesión, porque hago todo de corazón e intento que haya mucha verdad en todo lo que hago. Espero seguir siendo así y haberme consolidado como artista. Ahora estoy en una etapa de muchísimo trabajo con muchas giras, un disco recién publicado... Todo ese esfuerzo tiene un objetivo, que un día pueda mirar atrás y pensar: "Qué bonito fue todo este camino".

Este álbum es su debut, pero antes hubo varios años de sencillos y colaboraciones. ¿Cuánto tiempo le llevó darle forma a este primer disco?

Es un disco en el que empecé a pensar ya en 2023. La primera canción la escribí ese año y empecé a producir el álbum en 2024. En total fueron algo más de dos años hasta que estuvo completamente terminado y listo para el público. Quise hacerlo con mucha delicadeza, con mucho cariño y prestando atención a cada detalle. No quería publicar un disco solo por la urgencia de aprovechar un buen momento. Quería hacer algo realmente pensado, que me representara y que fuera un primer "hola" al mundo. Fue un proceso largo.

¿Y cómo está viviendo la respuesta del público a ese primer "hola" al mundo?

Está siendo maravillosa. Siento que el disco está siendo recibido con muchísimo cariño, tanto en las redes sociales como en los conciertos. Algunas de estas canciones ya las llevaba interpretando en directo desde hace tiempo y ha sido muy bonito ver cómo la gente las ha hecho suyas y ha apoyado tanto este debut.

En su caso ocurre algo diferente al de muchos artistas brasileños de su generación. Brasil tiene una industria musical muy fuerte y autosuficiente, pero su música ha cruzado fronteras. ¿Cómo interpreta ese fenómeno?

Sinceramente, todavía no entiendo muy bien cómo ha ocurrido. Sé que para muchos artistas brasileños es muy difícil llevar su música fuera del país. En mi caso fue algo muy natural desde el principio. Ya cuando subía versiones a YouTube recibía muchos comentarios de personas de fuera de Brasil; al principio sobre todo de México, de Colombia... Es algo que me acompaña desde el inicio de mi carrera y que con los años no ha dejado de crecer. Llegó un momento en que pensé: "¿Cómo puede ser que yo, cantando en portugués, tenga todo este alcance internacional?". Me parece fantástico y me siento muy agradecida no solo por llevar mis canciones, sino también la cultura brasileña al resto del mundo.