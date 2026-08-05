Más de 500 aromas para perfumar Galera: así es la nueva tienda de velas de A Coruña que promete cambiar tu estado de ánimo

Siempre que Lía Gimeno huele la miel, se traslada a su infancia. "Me recuerda a cuando estaba enferma de pequeña y mi madre me hacía leche con miel. Yo creo que encuentras tu casa en los aromas y que pueden ayudar a la gente a sentirse mejor", dice la propietaria de la nueva tienda de velas de la plaza de la Galera.

Desde hace unas semanas, el número 34 se ha convertido en un rincón difícil de ignorar para los coruñeses de olfato sensible. En sus estantes se esconden más de una veintena de velas, múltiples inciensos y jabones de todos los colores y formas, y un número de olores casi infinito. "Tendré más de 500, son incalculables", asegura la catalana desde Casa Boira, su nuevo negocio centrado en el poder de las fragancias para "cambiar tu estado de ánimo".

De la primera tienda "friki" del centro a despachar entre nubes de canela y vainilla

Muchos de los clientes que ya se han paseado entre sus joyas la recuerdan de su anterior comercio en la ciudad, La Liada, que fue durante seis años "la primera tienda friki del centro de A Coruña". Ahora ha cambiado totalmente de tercio y se ha pasado a otra de sus pasiones, que la tiene despachando entre nubes de naranja, vainilla y canela.

Algunas de las velas con motivos marinos de Casa Boira. / Casteleiro

Entre las dos etapas, hubo un regreso a Barcelona "por la salud de unos familiares" y un momento de desmotivación que la impulsó a "dinamitarlo todo". "La tienda empezó a ir mal por un andamio que estuvo ahí mucho tiempo y decidí cerrar. Para mi familia ha sido un bombazo que me vuelva a subir al barco del emprendimiento, pero me han visto muy ilusionada y saben que yo lo pongo todo", cuenta Gimeno, que espera que esta sea la apuesta definitiva tras su tienda de pop culture.

Casa Boira, un local con olores del mundo y jabones de piedras preciosas

En esta nueva tienda de aromas del centro de A Coruña se pueden encontrar productos que uno ni siquiera sabía que existían. Los vaporizadores -pensados para poner en el plato de ducha y relajarse igual que en una bañera- se mezclan en las estanterías con jabones veteados "tallados como piedras semipreciosas" que esconden en su interior cuarzos y ágatas.

Las velas inspiradas en ciudades y países que Lía Gimeno comercializa en su local. / Casteleiro

También hay velas de soja que se proponen llevar de viaje a quien las huela sin acercarse a ningún aeropuerto. "Están inspiradas en ciudades o países. Colombia huele a café, Cuba a piña colada y España a naranja y canela, aunque yo pensaba que olería a croquetas", dice con humor la comerciante, a la que lo que le apasionan, confiesa, son los melts.

Se trata de unos trozos de cera con esencias que se colocan sobre un quemador y pueden reutilizarse hasta que pierden su aroma. Incluso entonces, Gimeno les da una nueva vida. "Yo los uso para hacer mis propias velas en casa. Los melts es lo que más se lleva la gente, porque los vendo desde el fanatismo y al final se entusiasman tanto como yo", explica entre risas.

Como "en Galicia un poco de meigallo tiene que haber", en Casa Boira también se guarda un sitio para la magia: hay velas inspiradas en el tarot, piedras energéticas e inciensos para manifestar, a los que muchos coruñeses echan mano para "pedir suerte cuando empiezan en una nueva empresa".

Todo, dice la catalana, "es natural y vegano". Y tiene un propósito: crear "un ritual" que cure la morriña con el olor "a casa de tu madre", te traslade a la playa con la sal del mar o te ayude a continuar la jornada con motivación.

Como ejemplo, Gimeno pone el olor del café. "Normalmente, lo asocias a la energía, a comenzar la mañana. Si llegas a casa y tienes que trabajar, un quemador con ese aroma te hará sentir como si fueras a empezar el día", asegura la dueña de este local coruñés de velas veganas, que afronta su nuevo capítulo con optimismo. "Yo le estoy poniendo todo el amor, pero esto es una lotería. Aunque nunca se pierde: vaya bien o mal, siempre aprendes algo".