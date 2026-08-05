El Centro de Arte Fundación Jove cierra el curso en A Coruña como referente gallego con red internacional

El Centro de Arte Fundación María José Jove (FMJJ) cierra el curso 2025-2026 con el refuerzo de la red internacional y del apoyo a creadores como pilares, bajo la dirección de Susana González. La dimensión internacional se ha materializado con la incorporación del Centro de Arte FMJJ a la red Catapulta —impulsada por Francesca Thyssen-Bornemisza—, el desarrollo de proyectos sobre arte y ecología y con becas a creadores gallegos en el exterior.

La institución ha continuado ampliando su colección permanente. Asimismo, la difusión pública del fondo se ha visto reforzada con el préstamo de obras a centros de referencia como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), el Instituto de Cultura de Barcelona, el Museo de Arte Contemporáneo – MAC/CCB (Lisboa) y el Centro de Artes Visuales (Coímbra).

Apoyo artístico y proyectos educativos

El apoyo a la producción artística se ha articulado mediante programas de mecenazgo y residencias artísticas desarrollados con la Universidade da Coruña (Normal), Acción Cultural Española (AC/E) y Tabacalera (Ministerio de Cultura). La actividad editorial se tradujo en dos nuevas publicaciones monográficas: Lora Bat, dedicada a Nora Aurrekoetxea, y Field to Form, de Irene Kopelman.

Los recorridos orientados a la comunidad educativa han alcanzado a un total de 4.550 participantes distribuidos en 178 grupos escolares. La actividad del departamento se completó con Da túa porta á miña, una iniciativa desarrollada junto a la Asociación Cultural Donaire y la cooperativa Rexenerando.

Avance 2026-2027

De cara al curso venidero, el Centro de Arte FMJJ afrontará una etapa de renovación. La programación del próximo trimestre estará marcada por la apertura de un nuevo espacio para exposiciones temporales, la presentación de una propuesta que plantea una relectura ecológica y la conclusión de la remodelación del hall del edificio para transformarlo en un punto de estancia y encuentro.