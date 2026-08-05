Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña: agenda diaria de conciertos y escenarios

El festival Noroeste Estrella Galicia ya tiene horarios. Los conciertos que inundarán A Coruña de música en directo desde el 5 al 9 de agosto ultiman los ajustes de una programación que contará con más de 40 actuaciones repartidas por siete escenarios diferentes: campo da Leña, plaza de Azcárraga, plaza de María Pita, Santa Margarita, castillo de San Antón, O Portiño y la playa de Riazor.

Echo & The Bunnymen, cabezas de cartel de esta XXXIX edición, se subirán al escenario de Riazor el sábado 8 de agosto a partir de las 23.00 horas. Abrirán el concierto Zënzar a las 20.00 horas y Sés a las 21.00 horas, mientras que Bomba Estéreo serán los encargados de cerrar la velada en la playa a partir de las 01.00 horas.

El viernes 7, el escenario principal de Riazor acogerá los conciertos de Crowded a las 20.00 horas, Bala a las 21.00, Sprint a las 22.30 y Rusowsky a las 00.30.

Público asistente a los conciertos del Noroeste Estrella Galicia. / Carlos Pardellas

Jueves 6

La programación del jueves 6 en plaza de Azcárraga incluye los conciertos de Apolo18 (13.00) , MF Chicken (19.00), La Perra Blanco (22.00h) y Moura (00.00).

En Campo da Leña estarán Mar de Fondo (19.15), MEU (20.30), Tsunami Arise (23.00) y Ruxe Ruxe (01.00h).

El público que se desplace hasta el parque de Santa Margarita podrá asistir a los conciertos de Banda DiversidArte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band (19.00), Mounqup (20:30) Xosé Lois Romero & Aliboria (22:00) y Mari Froes (23:30).

Programación y horarios del XXXIX Noroeste Estrella Galicia. / LOC

En el castillo de San Antón actuará Ana Lua Caiano a las 21.00 horas y Yerai Cortés y Vicente Calderón estarán en la plaza de María Pita a las 22.00 y 20.00 respectivamente.

Miércoles 5

La música ya empezará a sonar el miércoles 5 con Fantastic Negrito (00.00), Pamela Rodríguez (22.00), David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño (19.00) y Law (13.00) en la plaza de Azcárraga.

En el campo da Leña estarán este primer día Frankie and the Witch Finger (01.00h), Agoraphobia (23.00h), Greasy Belly (20.00h) y Colorado (14.00 horas).

En Santa Margarita actuarán Bongeziwe Mabandla (23.30h), Catuxa Salom (22.00), Orquesta Invisible (20.30) y Freestyle People ft. Gallos del Norte (19.00)

Dorian (22.00), Familia Caamagno ea Orquesta do Quince (00.00) y Ángel Stanich (20.00) estrenarán la plaza de María Pita como escenario del Noroeste, mientras que Anna Andreu será la primera artista invitada en el castillo de San Antón, a partir de las 21.00 horas.