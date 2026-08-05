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Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña: agenda diaria de conciertos y escenarios

La música en directo inundará desde este fin de semana A Coruña con más de 40 actuaciones repartidas en siete escenarios. Consulta la programación completa

Conciertos en la playa de Riazor durante el festival Noroeste Estrella Galicia.

Conciertos en la playa de Riazor durante el festival Noroeste Estrella Galicia. / Germán Barreiros

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RAC

El festival Noroeste Estrella Galicia ya tiene horarios. Los conciertos que inundarán A Coruña de música en directo desde el 5 al 9 de agosto ultiman los ajustes de una programación que contará con más de 40 actuaciones repartidas por siete escenarios diferentes: campo da Leña, plaza de Azcárraga, plaza de María Pita, Santa Margarita, castillo de San Antón, O Portiño y la playa de Riazor.

Echo & The Bunnymen, cabezas de cartel de esta XXXIX edición, se subirán al escenario de Riazor el sábado 8 de agosto a partir de las 23.00 horas. Abrirán el concierto Zënzar a las 20.00 horas y Sés a las 21.00 horas, mientras que Bomba Estéreo serán los encargados de cerrar la velada en la playa a partir de las 01.00 horas.

El viernes 7, el escenario principal de Riazor acogerá los conciertos de Crowded a las 20.00 horas, Bala a las 21.00, Sprint a las 22.30 y Rusowsky a las 00.30.

Público asistente a los conciertos del Noroeste Estrella Galicia.

Público asistente a los conciertos del Noroeste Estrella Galicia. / Carlos Pardellas

Jueves 6

La programación del jueves 6 en plaza de Azcárraga incluye los conciertos de Apolo18 (13.00) , MF Chicken (19.00), La Perra Blanco (22.00h) y Moura (00.00).

En Campo da Leña estarán Mar de Fondo (19.15), MEU (20.30), Tsunami Arise (23.00) y Ruxe Ruxe (01.00h).

El público que se desplace hasta el parque de Santa Margarita podrá asistir a los conciertos de Banda DiversidArte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band (19.00), Mounqup (20:30) Xosé Lois Romero & Aliboria (22:00) y Mari Froes (23:30).

Programación y horarios del XXI Noroeste Estrella Galicia.

Programación y horarios del XXXIX Noroeste Estrella Galicia. / LOC

En el castillo de San Antón actuará Ana Lua Caiano a las 21.00 horas y Yerai Cortés y Vicente Calderón estarán en la plaza de María Pita a las 22.00 y 20.00 respectivamente.

Miércoles 5

La música ya empezará a sonar el miércoles 5 con Fantastic Negrito (00.00), Pamela Rodríguez (22.00), David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño (19.00) y Law (13.00) en la plaza de Azcárraga.

En el campo da Leña estarán este primer día Frankie and the Witch Finger (01.00h), Agoraphobia (23.00h), Greasy Belly (20.00h) y Colorado (14.00 horas).

En Santa Margarita actuarán Bongeziwe Mabandla (23.30h), Catuxa Salom (22.00), Orquesta Invisible (20.30) y Freestyle People ft. Gallos del Norte (19.00)

Noticias relacionadas y más

Dorian (22.00), Familia Caamagno ea Orquesta do Quince (00.00) y Ángel Stanich (20.00) estrenarán la plaza de María Pita como escenario del Noroeste, mientras que Anna Andreu será la primera artista invitada en el castillo de San Antón, a partir de las 21.00 horas.

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