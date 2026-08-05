Fiesta de la espuma para toda la familia en Marineda City

El centro comercial Marineda City celebra una fiesta de la espuma para refrescar este verano en A Coruña. El próximo viernes 7, las familias están convocadas a las 17.30 a disfrutar de esta actividad gratuita que forma parte de la programación de Summer Kids, el espacio ‘beach club de ocio’ situado al aire libre, en la plaza exterior de Marineda, hasta el 31 de agosto. Además de la fiesta de la espuma, los pequeños pueden participar en actividades deportivas y juegos como el pumptrack de uso libre para bicicletas, patinetes, monopatines y patines, una pista multideporte y una zona beach club con establecimientos de restauración del centro comercial.

Este fin de semana, los amantes del fútbol tienen una cita en el espacio gratuito para el intercambio de cromos de Marineda City. En este punto de encuentro, seguidores y aficionados de todas las edades tendrán sesiones de intercambio de cromos del Mundial el viernes, de 18.00 a 20.00 horas, y el sábado, de 12.00 a 14.00 horas. La actividad se desarrolla en la plaza Emilia Pardo Bazán (planta baja), y estará disponible hasta agosto.