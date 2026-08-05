Herido un conductor al colisionar en avenida de Arteixo con otro que dio positivo en las pruebas de alcohol y drogas
El accidente, ocurrido en la noche de este martes, se suma a un atropello en Alfonso Molina este lunes, en el que la conductora arrojó un resultado positivo en el control de alcohol y drogas
El conductor de un turismo ha arrojado un resultado positivo en alcohol y drogas tras ser sometido a las pruebas realizadas después de que su vehículo colisionase contra otro turismo en la noche de este martes. La Policía Local registró el accidente a las 23.10 horas en avenida de Arteixo, en dirección salida de la ciudad. Los dos vehículos colisionaron cuando circulaban a la altura del polideportivo de A Sardiñeira y, a causa del siniestro, resultó herido el conductor del otro turismo, que fue trasladado por una ambulancia del 061 al Hospital Modelo.
Se trata de la segunda alcoholemia al volante registrada en los últimos días. También dio positivo en las pruebas de alcohol y drogas una conductora que atropelló con su vehículo a dos peatones en la tarde del lunes en la avenida Alfonso Molina. Como resultado de este accidente, resultaron heridos una mujer y un hombre, que fueron trasladado al Hospital de A Coruña.
Fuentes hospitalarias explicaban este martes que el varón permanecía ingresado en la UCI con traumatismo cranoencefálico severo y con pronóstico grave. La mujer, con diversos golpes y contusiones, se encontraba ayer en observación del servicio de urgencias pendiente de evolución y con pronóstico reservado.
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