Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este miércoles 5 de agosto

Antón Reixa firma su nuevo libro

El músico y escritor Antón Reixa estará en la Feria del Libro para firmar ejemplares de Cicatriz, su nuevo libro de poesía. Esta obra nace de un diálogo con la danza e incluye un QR para ver la pieza escénica.

Horario: 19.30 horas.

Lugar: Caseta de la Librería Lume (Jardines de Méndez Núñez)

Charla sobre la novela negra gallega

La novela negra gallega centrará el encuentro ‘Crímenes riquiños’, con la participación de Ana Viéitez, Marta Villar, Óscar Guzmán y Óscar Reboiras. La conversación estará moderada por María Nieto.

Horario: 20.00 horas.

Lugar: Feria del Libro (Jardines de Méndez Núñez)

Concierto y firma del grupo Dorian

Los fans de Dorian tienen una cita doble este miércoles. El grupo dará un concierto dentro de la programación del Noroeste y antes firmará su libro , A cualquier otra parte, en la caseta de Lume en la Feria del Libro.

Horarios: 18.30 horas. Firma en la Feria del Libro. 22.00 horas. Concierto en María Pita

Fantastic Negrito lleva su blues a Azcárraga

El artista californiano Xavier Amin Dphrepaulezz, más conocido por su nombre artístico Fantastic Negrito, actuará durante la medianoche en la Plaza de Azcárraga. El músico ha ganado tres Grammys por Mejor Álbum de Blues Contemporáneo.

Horarios: 00.00 horas. Plaza de Azcárraga

Nuevo día para visitar la feria de artesanía

La feria de artesanía continúa con más de 65 profesionales distribuidos en 45 casetas. El público podrá encontrar trabajos elaborados con diferentes técnicas y materiales, con propuestas que combinan tradición e innovación.

Horarios: De 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas.

Lugar: Jardines de Méndez Núñez

Exposición para fans de ‘Los Simpson’

Los amantes de Los Simpson tienen la oportunidad de disfrutar de Un paseo por Springfield, una muestra que reúne la colección personal de Raúl García, amante de la serie que llegó a trabajar en ella como animador.

Horarios: De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.

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Lugar: Sala Palexco