Incendio en los bajos del obelisco Millenium en A Coruña

Un incendio ha calcinado esta mañana enseres en el interior de los bajos del obelisco Millenium de A Coruña, en el paseo marítimo de San Roque de Fóra. Las llamas han generado una humareda negra visible desde diferentes zonas de A Coruña. En las imágenes captadas por personas presentes en la zona, se aprecia cómo arden enseres dentro de ese espacio, que nunca ha sido utilizado y que es usado como refugio por indigentes.

Al lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de A Coruña y unidades de Bomberos, para terminar de sofocar el fuego por completo. El incendio ya ha sido extinguido y la zona permanece vigilada por la Policía Local, mientras los bomberos realizan comprobaciones. Por el momento, los bomberos no han informado del origen de las llamas.

La intención inicial del Ayuntamiento cuando ideó el obelisco Millenium, en la etapa de Francisco Vázquez como alcalde a final del siglo pasado, era que los bajos albergaran un establecimiento hostelero, pero el Concello no llegó a conseguir el permiso de la Demarcación de Costas en Galicia para su apertura. Después también se planteó usos sociales o culturales pero sus características, según concluyó el Concello en etapas posteriores, lo impedían, y quedó descartada su utilización.

La idea de construir el obelisco Millenium nació de Vázquez, que promovió su construcción para conmemorar el inicio del nuevo milenio. El monumento se inauguró el último día del año 2000 con diseño del arquitecto municipal Antonio Desmonts e imágenes realizadas en vidrio por el escultor Gerardo Porto sobre la historia de la ciudad. Con un coste inicial de casi un millón de euros, el presupuesto se disparó finalmente a más de dos millones, por los cambios que se tuvieron que realizar en el proyecto.

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