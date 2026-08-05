Investigación en inteligencia artificial responsable: la Universidade da Coruña presidirá ConfIA, una alianza clave de universidades españolas

La Universidade da Coruña, junto con otras nueve universidades españolas, acaba de constituir ConfIA, la Red de Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial Confiable y Responsable, una alianza formada por diez centros de investigación especializados en inteligencia artificial pertenecientes a diez universidades españolas. La representación de la UDC en la Red recaerá en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Citic).

Una inteligencia artificial más segura

Entre los principales objetivos de ConfIA se encuentran promover la investigación, el desarrollo y el uso responsable de la inteligencia artificial con el propósito de crear sistemas seguros, transparentes, sostenibles y respetuosos con la privacidad; facilitar la colaboración entre los centros y equipos; fomentar la captación de financiación competitiva; promover la atracción de talento investigador y compartir infraestructuras y recursos.

La Red contará con un Comité de Coordinación, formado por las rectoras y los rectores de las universidades, y un Comité de Dirección Científico-Técnico, integrado por una persona representante de cada institución académica. La Universidade da Coruña desempeñará un papel destacado durante este año de lanzamiento, ya que su rector, Ricardo Cao, será el primero en presidir el Comité de Coordinación. La catedrática e investigadora del Citic Amparo Alonso ejercerá la Secretaría del Comité de Dirección Científico-Técnico.

La creación de ConfIA constituye un marco estable de colaboración entre universidades líderes en investigación sobre inteligencia artificial y permitirá reforzar la investigación desarrollada en esta materia, además de favorecer una mayor proyección de la investigación española en IA y contribuir al desarrollo de una inteligencia artificial confiable y responsable.