Investigadores de Europa, Estados Unidos y Asia se citan en A Coruña para hablar del eclipse solar

Investigadores de Europa, Estados Unidos y Asia tienen una cita en A Coruña por el eclipse solar. El Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) de la Universidade da Coruña será el anfitrión de la tercera edición del Congreso Internacional Solar MHD (Solar Magnetohydrodynamics), un encuentro científico de referencia que reunirá en la ciudad a personal investigador de todo el mundo durante la semana del eclipse solar total del 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que convertirá a España en uno de los principales escenarios internacionales para la observación del Sol.

El congreso, dirigido localmente por el director del CITIC, Manuel González Penedo, dará continuidad a una iniciativa internacional que comenzó en Reino Unido en 2022 y celebró su segunda edición en Tenerife en 2024. A su vez, esta serie de encuentros tiene su origen en las reuniones Reino Unido-Ucrania-España sobre Física Solar y Ciencia Espacial, que durante años reunieron a especialistas internacionales en Ucrania, una tradición que se vio interrumpida por la invasión rusa.

Con esta tercera edición, la comunidad científica mantiene vivo un foro de colaboración internacional imprescindible para impulsar el conocimiento sobre la física solar y fortalecer las redes de investigación entre grupos de distintos países.

El principal objetivo del congreso es favorecer el intercambio de conocimientos entre investigadores que estudian la atmósfera solar mediante simulaciones magnetohidrodinámicas y observaciones de alta precisión. La magnetohidrodinámica es la disciplina que analiza el comportamiento de los plasmas —el estado en el que se encuentra la materia que compone el Sol— bajo la influencia de los campos magnéticos, una herramienta esencial para comprender fenómenos como las erupciones solares, la formación de la corona o el viento solar.

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Durante varias jornadas, especialistas internacionales debatirán sobre algunos de los retos científicos más relevantes de este campo, como la conexión entre las observaciones realizadas durante los eclipses y las simulaciones numéricas, el empleo de inteligencia artificial y técnicas de machine learning para analizar grandes volúmenes de datos, el estudio de ondas, turbulencias y reconexión magnética, los modelos avanzados de plasmas y las nuevas generaciones de simulaciones MHD aplicadas tanto al Sol como a otras estrellas.