Negocios de A Coruña priorizan el eclipse y bajan la persiana el 12 de agosto: "Ese miércoles por la tarde la ciudad tendrá otras prioridades"

La ciudad se organiza para parar durante unas horas. El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto no solo cambiará la luz del cielo sobre A Coruña. También está modificando agendas, horarios comerciales y rutinas laborales en una ciudad que se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de su historia reciente.

Ante la previsión de una gran afluencia de visitantes, problemas de tráfico, dificultades de movilidad y miles de personas buscando un buen lugar desde el que observar el fenómeno, cada vez más negocios optan por reducir su horario o incluso cerrar durante toda la tarde. Desde tiendas de barrio hasta centros deportivos o eventos culturales.

Es el caso de Empaquetando Ando, una papelería situada junto al parque de Santa Margarita. Su propietaria, Lara Blanco, decidió hace tres semanas que el 12 de agosto el establecimiento no mantendrá su horario habitual. De lunes a viernes abre hasta las 20.30 horas, pero ese día bajará la persiana a las 19.00 horas. "El motivo es poder disfrutarlo nosotros y porque también nos parece que la mayor parte de la ciudad a esas horas va a estar más centrada en el eclipse que en ir de tiendas o estar encerrada en un sitio", explica Blanco.

En su caso, además, el establecimiento no se encuentra en uno de los principales puntos previstos para observar el fenómeno. "Nuestra zona está al lado del parque de Santa Margarita, pero tampoco es un punto donde se vaya a ver. No le veíamos mucha visión comercial. Preferimos darnos prioridad en este caso a nosotros, a los que trabajamos", señala. La clientela ya sabe que ese día tendrá que adelantar sus compras. La tienda ha comunicado el cambio a través de sus redes sociales y también ha actualizado el horario en Google.

"Yo me cojo mi tarde para el eclipse"

Más drástica es la decisión de Gloria Tienda Vintage. Su propietaria, Gloria Caridad, directamente no abrirá durante la tarde del 12 de agosto. Su horario habitual es de 17.00 a 20.00 horas, precisamente la franja en la que la ciudad empezará a prepararse para el eclipse.

Para ella, no tiene sentido mantener abierta la tienda ese día. "Me parece una ocasión tan maravillosa de ver que yo creo que nadie va a venir a comprar nada. Todo el mundo debería prepararse para ese evento maravilloso. Y la primera yo", sostiene.

Su intención es desplazarse hasta un lugar desde el que pueda verlo. Todavía no ha decidido si será Monte de San Pedro u O Portiño, pero tiene claro que necesitará tiempo para llegar. "Como quiero verlo desde algún lugar que no es mi tienda, por supuesto, necesito el tiempo de moverme en transporte público o caminando", explica. Por eso ha decidido reservarse toda la tarde. "Yo ya no abro con lo cual yo ya me cojo mi tarde para el eclipse", afirma.

Caridad es especialmente entusiasta con el fenómeno. Cuenta que habla de él habitualmente con sus clientes y que incluso intenta convencer a quienes aseguran que no les interesa. "Hay gente que no le interesa nada, yo no entiendo. Me dicen: 'A mí no me interesa'. Pero ¿cómo no te va a interesar?", relata. "Si alguien se va de compras esa tarde yo le pegaría con una percha en la cabeza, hay que estar pendientes del eclipse", bromea Caridad.

La decisión también ha llegado a negocios cuya actividad depende precisamente de las tardes. En AM Training, el gimnasio cancelará todos los entrenamientos del 12 de agosto. Andrés Magalhaes, uno de los gerentes, explica que la decisión surgió al comprobar que muchos usuarios ya estaban planteándose no acudir ese día. "Como es algo único que no se vive muchas veces, optamos por cancelar todos los entrenos. Cerramos para poder verlo, tanto mi pareja como yo, que somos los gerentes, y también los entrenadores, que tendrán el día libre", explica.

La respuesta de los clientes también influyó. "Muchos ya dijeron que no iban a venir por verlo o tenían dudas. Estaban en duda de si voy a entrenar o no y también, para dar un empujón, decidimos que, ante la duda, como es algo único, hace buen tiempo, cancelar todo y cerrar", relata.

La medida supone una excepción para el gimnasio. "En dos años que llevamos abiertos es la primera vez que cerramos un día entre semana por algo ajeno a nosotros", señala Magalhaes.

El Salón del Cómic cerrará antes

Los negocios no son los únicos que adaptarán su jornada. Viñetas desde o Atlántico, que se celebra en A Coruña del 10 al 16 de agosto, también modificará el horario de su feria comercial en los Jardines de Méndez Núñez. El Salón del Cómic tiene un horario general de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Sin embargo, el 12 de agosto cerrará a las 15.00 horas, antes de que la ciudad entre en la franja más importante del eclipse.

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) de A Coruña también adelantará su cierre el 12 de agosto. Según informó la institución, permanecerá abierto hasta las 15.00 horas "siguiendo las recomendaciones de asociaciones y autoridades locales para facilitar la participación ciudadana y favorecer la movilidad durante la jornada". De este modo, el museo ajustará su horario en una fecha en la que varios espacios y actividades de la ciudad prevén modificaciones con motivo del fenómeno astronómico.

También habrá profesionales que no abrirán. La decisión no se limita al comercio. La psicóloga coruñesa Teresa Reigosa Varela también ha optado por no abrir ese día. "La verdad es que no me había dado tiempo a pensarlo mucho, si solo la tarde o todo el día, pero yo esa tarde seguro que no voy a abrir", explica. El motivo es el mismo que en los otros casos: tener "margen para desplazarse" y encontrar un lugar desde el que contemplar el eclipse.

Son decisiones individuales, pero juntas muestran cómo el eclipse empieza a modificar una jornada laboral que, en principio, sería un miércoles de agosto más. Además de estos cambios personales, existe también una iniciativa organizada. La Agrupación Astronómica Coruñesa Ío ha puesto en marcha Pechado x eclipse, una propuesta que anima a comercios, empresas y administraciones de servicios no esenciales a adaptar sus horarios laborales para que trabajadores y ciudadanía puedan disfrutar del eclipse.

No todos los establecimientos de A Coruña modificarán sus horarios. Tampoco existe una obligación general de hacerlo. La iniciativa busca precisamente que cada negocio valore si su actividad es esencial y si puede adaptar su jornada.

En Empaquetando Ando, Lara reconoce que todavía no sabe si otros comercios de su entorno harán lo mismo. Su decisión, en cualquier caso, responde a una percepción sencilla: "Ese miércoles por la tarde la ciudad tendrá otras prioridades".