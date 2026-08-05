Dos de las nuevas gestoras de escuelas infantiles en A Coruña garantizan la continuidad del proyecto educativo

Las empresas Sararte y Grupo de Atención a Dependientes (GAD) afirman que mantendrán el proyecto educativo y a los profesionales encargados de ejecutarlo en las escuelas infantiles de A Coruña, en respuesta a la preocupación mostrada por Anpas y docentes después de que el Ayuntamiento solicitase la documentación para avanzar en los nuevos contratos de gestión. En concreto, Sararte lo garantiza para los centros de Agra do Orzán y Luis Seoane, y GAD para Palavea y Os Rosales. Enequip Serveis, la tercera entidad señalada en los cambios de adjudicación, mantiene silencio sobre lo que sucederá con el plan formativo en las instalaciones de O Castrillón y Elviña, a las que opta.

Desde Sararte, con sede en A Coruña, optan por la prudencia porque "no debería opinarse hasta la adjudicación" por parte del Ayuntamiento. "Tenemos la obligación de mantener a los trabajadores en sus puestos, con las mismas condiciones. En el proyecto educativo, en principio, nosotros no entramos a valorar. Hay un grupo de especialistas y profesionales que ya trabajan en la escuela con este plan. Delegamos y confiamos en ellos. Por decirlo de un modo claro, este cambio de gestión afecta a nivel administrativo", trasladan desde la empresa.

En una línea similar, GAD, con sede en León, reitera que "se contará con el mismo personal" porque es una de las obligaciones recogidas en la ley que rige el proceso. "Mejor que las actuales empleadas del centro no habrá nadie para contarnos cómo funciona y qué se necesita. Se hablará con la dirección de ambos centros y se analizará. Si se cierra la adjudicación, la realidad sobre el terreno se conocerá también al hacerse cargo", informan.

El Ayuntamiento ya había confirmado la continuidad del personal al tratarse de un servicio subrogado y la comunicación a la plantilla de que "en septiembre vuelve a la escuela con normalidad". "Está totalmente garantizado el buen funcionamiento de las escuelas, como hasta ahora", trasladó el Gobierno local ante las quejas de las asociaciones. Los técnicos también habían señalado la mejor puntuación de esas empresas en el apartado económico y el concurso todavía permanece sin resolución, pero las tablas publicadas señalan "un cambio" en las adjudicatarias.

El ANPA de la escuela infantil Carricanta reitera en sus redes sociales su oposición al cambio de gestión a Enequip y declara que "el Ayuntamiento se olvida de que una escuela es mucho más que números y dinero".

"Carricanta ganó en el apartado técnico frente a Enequip y perdió en el económico. No creemos que sea casualidad. Carricanta es mucho más que eso y no lo veis, a pesar de que vuestro concejal de Educación, Juan Borrego, ha estado muchas veces entre sus paredes e incluso se ha reunido con nosotros. Parece que se os ha olvidado que lo más importante son los niños, no ahorrar dinero. Las familias actuales y las que empiezan en septiembre hemos apostado por un proyecto educativo que no es el de Enequip", manifestó en una publicación este martes.

Mantener "todas" las condiciones informadas

La empresa Sararte insiste en "dejar avanzar el proceso administrativo" hasta el momento de la adjudicación para hablar con rotundidad sobre las cuestiones educativas. Confirman su intención de "no entrar en el cuadro profesional" de los centros de Agra do Orzán y Luis Seoane. "Las empresas que se encargaban de la gestión previa están obligadas a informar de sus servicios y los costes al Concello para el lanzamiento del contrato. Así se asegura el mantenimiento del servicio", detallan.

"Nosotros tenemos esa información para luego realizar nuestra propuesta de servicio. Sararte tiene la obligación de adaptarse a todas las condiciones informadas. Pero tienen que haber sido informadas", resuelven.