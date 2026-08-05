El nuevo contrato para la limpieza viaria y la recogida de basura en A Coruña incluye la creación de un servicio "total" para grandes eventos

La empresa Novotec Consultores será la encargada de la redacción de los pliegos de contratación para los servicios de limpieza y recogida de la basura del Ayuntamiento de A Coruña. Unos servicios que, previsiblemente, deberán incorporar mejoras como la creación de un operativo conjunto de la limpieza viaria, la recogida de basura y la contenerización para grandes eventos, la renovación completa de la flota, la constitución de servicios de emergencias operativos las 24 horas y el incremento de baldeos durante el verano.

La mesa de contratación del Concello de A Coruña decidió el pasado viernes proponer adjudicar el contrato por 111.100 euros a Novotec, que durante 15 meses tendrá que evaluar los servicios actuales en la ciudad, proponer alternativas y redactar las condiciones del concurso. El calendario que tendrá la adjudicataria es de tres meses para definir y elegir las alternativas, y otros tres meses añadidos, como mínimo, para redactar los pliegos de contratación, por lo que el Concello prevé que esta licitación podría iniciarse en los primeros meses de 2027.

El actual contrato de recogida de la basura fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2023, que consideraba que se le había adjudicado a Prezero (entonces Cespa) pese a que la empresa incumplía las condiciones del concurso. En febrero de 2025, el Concello lo declaró desierto tras rechazar las alegaciones de Valoriza, la otra candidatura válida.

El servicio de limpieza viaria, sin embargo, está adjudicado a una UTE, liderada por FCC, hasta el año 2028. Había sido el Gobierno de la Marea Atlántica el que había redactado las condiciones para ambos servicios, y el actual Ejecutivo asumió los contratos.

La nueva cara de la recogida

La asistencia técnica, además de las posibles propuestas que hagan al Ayuntamiento, tendrán que estudiar adaptar el sistema actual a la recogida global de seis fracciones principales y valorar agruparlo con la retirada de aceite, residuos textiles y la gestión de puntos limpios.

Otra de las novedades del nuevo contrato será la creación de un servicio "total" para los eventos que englobe tanto la limpieza viaria, la recogida de basura y la contenerización, en cada uno de los lotes. Para valorar este, los técnicos tendrán que incluir la enumeración de las fiestas y medios mínimos y establecer la actuación ante diferentes eventos públicos. También se prevé la creación de un servicio de emergencia 24 horas para dar una respuesta rápida ante temporales u otras incidencias.

En cuanto a los medios materiales, se renovará toda la flota actual, con prioridad para vehículos de bajas emisiones, se digitalizará el sistema para poder realizar un control a tiempo real y se valorará la creación de islas emergentes en zonas como la ciudad Vieja, Pescadería o la Marina.

La limpieza viaria

Para la limpieza viaria se tendrá que dividir la ciudad en zonas prioritarias para el baldeo, que se incrementarán durante los meses de verano. Se creará también un servicio exclusivo de limpieza y retirada de vertidos incontrolados, prestando atención sobre todo a las zonas rurales y una oficina virtual de gestión de pintadas.

El nuevo contrato prevé también ampliación de la limpieza para los polígonos industriales y comerciales o los mercados municipales, además de una mayor coordinación con los equipos de mantenimientos de zonas verdes, sobre todo para realizar las tareas de desbroce, y una limpieza "intensiva" del cementerio de San Amaro. Está previsto que los nuevos pliegos incluyan más cementerios a la limpieza durante los días previos a la celebración de Todos los Santos.

Ocio nocturno y hostelería

La hostelería y el ocio nocturno adquieren un mayor protagonismo. En la próxima licitación se plantea tanto la ampliación de la recogida de puerta a puerta para la hostelería, como la creación de zonas de máxima concentración hostelera.

Además de coordinar englobar los distintos servicios en uno para los grandes eventos, la asistencia técnica tendrá que valorar si extender la limpieza viaria a los jueves a la noche y actuar en más área, como la zona del puerto.

Los días en los que habrá dispositivos de limpieza especial, serán en Navidad (25 de diciembre y 1 de enero), y durante el mes de fiestas patronales.