Las pautas de A Coruña para ver el eclipse solar: espacios recomendados, cortes de tráfico y transporte público

El Concello de A Coruña ha emitido un bando con pautas para el 12 de agosto, el día del eclipse total de Sol. El objetivo es ayudar a "disfrutar de esta experiencia inolvidable y evitar así riesgos innecesarios y molestias a los vecinos", según el documento.

La alcaldesa, Inés Rey, recuerda que A Coruña "tendrá el privilegio de asistir a un evento astronómico único, que no se vive en la Península Ibérica desde hace más de cien años". Apuesta por vivir este "acontecimiento único" desde la "convivencia, el respeto y la tolerancia".

Espacios recomendados

El Concello fija como zonas de observación prioritaria las playas de Riazor y Orzán "por su amplitud y por su proximidad al estadio municipal facilitando los desplazamientos a pie para quienes asistan al Trofeo Teresa Herrera" que enfrenta al Deportivo y al Real Madrid a partir de las 21:00 horas.

En la Coraza del Orzán estará situado el puesto de mando para coordinar el dispositivo de movilidad y seguridad, una zona para personas con movilidad reducida (PMR) para garantizar una observación segura y accesible, así como el punto violeta.

El Ayuntamiento cuenta con una página web que identifica puntos donde ver el eclipse desde los diferentes barrios. Además, recomienda ir a los parques de Oza, San Diego, Eirís o Novo Mesoiro; a la explanada de O Parrote, a Durmideiras, al aparcamiento del Aquarium Finisterrae, el entorno del Ágora, la plaza central de Xuxán y la explanada del edificio sindical - sector 7.

Las zonas que quedan excluidas son la Torre de Hércules y el parque de Bens, por lo que "se recomienda no acudir a estos espacios".

Cortes de tráfico

El miércoles 12 de agosto a las 16.00 horas comenzarán los cortes de tráfico. Se cerrará la circulación en la Carretera del Monte de San Pedro, tanto desde la glorieta de Cuatro Vientos como desde la glorieta de entrada a Os Rosales, en el cruce con la calle Carmen Rodríguez-Losada Trulock, hacia el parque; y también todo el recorrido de la Carretera de O Portiño y desde ese punto hasta el ascensor, en la avenida Fernando Suárez García. En consecuencia, tampoco será posible la circulación en el interior de los núcleos de O Portiño y O Campanario, siempre con excepción de los autorizados.

Tres horas más tarde, a las siete, se cerrará al tráfico en el paseo marítimo, desde la glorieta del Aquarium hasta las Esclavas, lo que incluye los tramos de As Lagoas, Matadero, Riazor y Orzán, y en la avenida de la Habana y la calle Manuel Murguía.

Los servicios de seguridad y emergencias restablecerán el tráfico según evolucionen las previsiones de dichos servicios, aproximadamente a las 21.30 horas en el caso del eclipse y para los tramos afectados por este, y alrededor de las 23.00 horas en el caso del entorno del estadio de Riazor.

El acceso a O Portiño y al Monte de San Pedro será a pie. Solo estará autorizado el acceso a los autobuses urbanos y vehículos autorizados.

Transporte público

Para evitar el uso del vehículo privado, el Concello establece un dispositivo especial de movilidad. Habrá buses lanzadera entre la Universidad de A Coruña (UDC) y la plaza de Pontevedra, con una frecuencia de 10 minutos a partir de las 16.30 horas. También habrá lanzaderas desde los campus de la Universidad por Sector 7 y por el entorno de los estacionamentos del Coliseum, el Recinto Feiral y O Birloque hasta la plaza de Pontevedra.

Se reforzará la línea 3A, que va de Puerta Real al monte de San Pedro y O Portiño. Aumentará su frecuencia de paso a 15 minutos. Además, desviará ligeramente su recorrido para bajar hasta la glorieta de O Portiño, donde se habilitará una parada provisional.

También se extiende el servicio de buses, con líneas regulares hasta después de las 23.00 horas.

En cuanto a los aparcamientos disuasorios, se habilitarán 1.000 prazas en los campus de Elviña y A Zapateira.

Normas para la hostelería

De forma excepcional, el 12 de agosto, aquellos establecimientos de hostelería que lo deseen podrán instalar barras en la calle siempre y cuando no afecten a la circulación de vehículos. Previa comunicación por escrito al Área de Seguridad Ciudadana, podrán instalar elementos como neveras, mostradores, barras o similares, garantizando la seguridad y accesibilidad en el espacio de titularidad municipal.

Además, los establecimientos que instalen barras en el exterior deberán permitir el acceso de los clientes a los aseos del local o, alternativamente, instalar un aseo público accesible.

Entre las 20.15 y las 20.45 horas no estará permitido el uso de altavoces, equipos de música ni sistemas de reproducción sonora en la vía pública.

Seguridad

Los servicios municipales de seguridad y emergencias (Policía Local, Servicio de Extinción de Incendios y Emergencias y Servicio de Protección Civil) velarán por el cumplimiento de lo regulado en esta disposición y en el resto de las ordenanzas municipales, de modo que, recoge el bando, "si las personas responsables de instalaciones, actos o eventos no atienden las indicaciones por razones de seguridad, puedan proceder a su retirada inmediata y traslado al lugar que se considere necesario, sin perjuicio de la posible apertura, en su caso, del expediente sancionador que pudiera corresponder".

Recomendaciones generales

El Ayuntamiento pide priorizar el uso del transporte público urbano, utilizar los aparcamientos disuasorios cuando no sea posible emplear el transporte público y planificar los desplazamientos con tiempo.

En cuanto al momento del eclipse, recomienda "no mirar directamente al Sol, salvo con gafas homologadas" y "evitar utilizar cristales ahumados, radiografías y otros dispositivos que puedan acabar provocando daños irreversibles en los ojos".

Puntos violeta

Durante la jornada del eclipse está previsto que se instale un punto violeta fijo situado en la Coraza y otros puntos violeta itinerantes, que recorrerán todo el paseo marítimo, desde la zona de As Esclavas hasta la fuente de Los Surfistas y los arenales de las playas de Orzán y Riazor.

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Estos puntos son espacios seguros que ofrecen información a la ciudadanía en general y, en su caso, asesoramiento y atención psicológica a las personas que sufran violencias machistas, con personal especializado en el ámbito de la psicología. Además, el personal especializado repartirá pulseras de detección de sustancias químicas. El horario de atención de los puntos será de 18:00 a 22:00 horas.