La reparación del firme en Urbanización Obradoiro, en A Coruña, comenzará este fin de semana
Las obras se realizarán sobre calzadas de titularidad municipal y repararán el pavimento en 9.200 metros cuadrados. La inversión del proyecto alcanza los 140.000 euros
El Ayuntamiento pondrá en marcha de forma inmediata los trabajos de renovación del firme en las calles de la Urbanización Obradoiro de A Coruña, según el Ayuntamiento, con fecha previsible de inicio antes del siguiente fin de semana. Esta medida, consensuada con los residentes de Feáns y el entorno, supone una inversión de 140.000 euros para reparar el pavimento de una superficie total de 9.200 metros cuadrados.
Las obras, recogidas en la primera fase del Plan de Barrios 2025-27, se realizarán sobre las calzadas de titularidad municipal situadas en las calles Irmandiños, Antonio Fernández López, Marcelino Pedreira Fernández, Fonte Tomé, Urbanización Obradoiro y Bidueiro. La previsión es que las tareas se ejecuten en horario diurno, trabajando por fases, calle por calle, para minimizar las incidencias en la movilidad. En este sentido, el objetivo es acondicionar reforzar la seguridad vial en todo el ámbito, de condición eminentemente residencial.
El concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín, enfatizó el valor de los planes de barrios por ser "moi útiles para seguir estreitando o vínculo coa veciñanza". “Seguimos avanzando co noso obxectivo de actuar en todos os barrios e núcleos poboacionais da Coruña para darlle resposta ás demandas da veciñanza. Este Goberno municipal escoita a cidadanía porque a cidade non só avanza cando se pensa a grande escala, tamén o fai estando preto das necesidades cotiás. E esa é a liña de traballo na que seguiremos a insistir”, señaló el edil.
- La calle de A Coruña con mayor peligrosidad: 15 accidentes en 600 metros
- Vogue corona una canción gallega entre los grandes himnos del verano: sus autores actuarán gratis en A Coruña
- El barrio de A Coruña para huir de la nubosidad en el eclipse total de 2026: 'Aquí estamos por encima de las nubes
- Los Hermanos de la Lejía ya tienen su estatua colocada en A Coruña
- El ultramarinos más antiguo de A Coruña que resiste desde hace cinco generaciones: 'Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir
- La pastelería de A Coruña oculta por un andamio desde hace cinco años: 'La gente nos encuentra por el olor
- Preocupación entre los padres del alumnado de seis escuelas infantiles de A Coruña ante el cambio de gestión
- ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas