La reparación del firme en Urbanización Obradoiro, en A Coruña, comenzará este fin de semana

El Ayuntamiento pondrá en marcha de forma inmediata los trabajos de renovación del firme en las calles de la Urbanización Obradoiro de A Coruña, según el Ayuntamiento, con fecha previsible de inicio antes del siguiente fin de semana. Esta medida, consensuada con los residentes de Feáns y el entorno, supone una inversión de 140.000 euros para reparar el pavimento de una superficie total de 9.200 metros cuadrados.

Las obras, recogidas en la primera fase del Plan de Barrios 2025-27, se realizarán sobre las calzadas de titularidad municipal situadas en las calles Irmandiños, Antonio Fernández López, Marcelino Pedreira Fernández, Fonte Tomé, Urbanización Obradoiro y Bidueiro. La previsión es que las tareas se ejecuten en horario diurno, trabajando por fases, calle por calle, para minimizar las incidencias en la movilidad. En este sentido, el objetivo es acondicionar reforzar la seguridad vial en todo el ámbito, de condición eminentemente residencial.

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El concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín, enfatizó el valor de los planes de barrios por ser "moi útiles para seguir estreitando o vínculo coa veciñanza". “Seguimos avanzando co noso obxectivo de actuar en todos os barrios e núcleos poboacionais da Coruña para darlle resposta ás demandas da veciñanza. Este Goberno municipal escoita a cidadanía porque a cidade non só avanza cando se pensa a grande escala, tamén o fai estando preto das necesidades cotiás. E esa é a liña de traballo na que seguiremos a insistir”, señaló el edil.