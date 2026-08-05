El reto de los mil libros: María Olveira, de A Coruña, prepara el lanzamiento de su obra 'Mírate, eres tú'

La coruñesa María Olveira, conocida en redes como @CucaOlveira, tiene un reto para cumplir un sueño: vender mil ejemplares de su libro Mírate, eres tú. Es la condición que le ha puesto su editorial, Dashbook, para publicar la obra y verla por fin en librerías. Y está empeñada en conseguirlo. Como hace con todo, con ganas e ilusión. "Llevaba tiempo dándole forma en mi cabeza. Tenía un borrador que fui puliendo desde hace años. En enero, la editorial se puso en contacto conmigo y les dije 'ya tengo el título, ya sé cómo es la portada y cómo avanza la historia'. Así que le dimos para adelante", explica la autora, que quiso escribir el último capítulo en Bali "para hacerlo especial".

Aunque es una novela, Olveira le ha dado mucho de ella misma a la protagonista, Chloe. Por un lado, una experiencia de maltrato en su pasado. Por otro, la "construcción como emprendedora y creadora de contenido, donde transforma su historia en impulso vital para crear desde cero su propio proyecto de vida".

El libro de Olveira / LOC

"Lo convertí en novela porque me resultaba mas fácil hablar de esto en tercera persona. Hablo del maltrato psicológico que sufrí, pero no como víctima. Lo que quiero es que una niña de 16 o una mujer de 30 lo lea y sepa detectarlo y dar el paso para salir adelante", expone la coruñesa, que reconoce que la vida de emprendedora "tampoco es nada fácil" pero "siempre hay que luchar".

Quiere que el libro sea también un recordatorio para los adolescentes de que hay que "perseguir los sueños con determinación y formarse" pero también "entender que nada es fácil ni inmediato". "Y aun así, atreverse a emprender y construir su propio camino, incluso cuando la vida está llena de obstáculos", insiste.

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Tras darle forma y plasmar todas esas ideas en Mírate, eres tú, María Olveira espera por fin ver el libro en papel. Para ello, busca a sus mil lectores. Y muchos más que llegarán después.