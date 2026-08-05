Así serán los cortes de tráfico y el dispositivo de transporte público durante el día del eclipse en A Coruña
Se cortará el paseo marítimo y habrá aparcamientos disuasorios conectados con autobuses lanzadera
El Concello de A Coruña ha emitido un bando con pautas para el 12 de agosto, el día del eclipse total de Sol. El objetivo es ayudar a "disfrutar de esta experiencia inolvidable y evitar así riesgos innecesarios y molestias a los vecinos", según el documento.
La alcaldesa, Inés Rey, recuerda que A Coruña "tendrá el privilegio de asistir a un evento astronómico único, que no se vive en la Península Ibérica desde hace más de cien años". Apuesta por vivir este "acontecimiento único" desde la "convivencia, el respeto y la tolerancia".
Cortes de tráfico
El miércoles 12 de agosto a las 16.00 horas comenzarán los cortes de tráfico. Se cerrará la circulación en la Carretera del Monte de San Pedro, tanto desde la glorieta de Cuatro Vientos como desde la glorieta de entrada a Os Rosales, en el cruce con la calle Carmen Rodríguez-Losada Trulock, hacia el parque; y también todo el recorrido de la Carretera de O Portiño y desde ese punto hasta el ascensor, en la avenida Fernando Suárez García. En consecuencia, tampoco será posible la circulación en el interior de los núcleos de O Portiño y O Campanario, siempre con excepción de los autorizados.
Tres horas más tarde, a las 19.00 horas, se cerrará al tráfico en el paseo marítimo, desde la glorieta del Aquarium hasta las Esclavas, lo que incluye los tramos de As Lagoas, Matadero, Riazor y Orzán, y en la avenida de la Habana y la calle Manuel Murguía.
El acceso a O Portiño y al Monte de San Pedro será a pie
Los servicios de seguridad y emergencias restablecerán el tráfico según evolucionen las previsiones de dichos servicios, aproximadamente a las 21.30 horas en el caso del eclipse y para los tramos afectados por este, y alrededor de las 23.00 horas en el caso del entorno del estadio de Riazor.
El acceso a O Portiño y al Monte de San Pedro será a pie. Solo estará autorizado el acceso a los autobuses urbanos y vehículos autorizados.
Dispositivo de transporte público
Para evitar el uso del vehículo privado, el Concello establece un dispositivo especial de movilidad. Habrá buses lanzadera entre la Universidad de A Coruña (UDC) y la plaza de Pontevedra, con una frecuencia de 10 minutos a partir de las 16.30 horas. También habrá lanzaderas desde los campus de la Universidad por el Sector 7 (zona de Someso y por el entorno de los estacionamentos del Coliseum, el Recinto Feiral y O Birloque hasta la plaza de Pontevedra.
Habrá aparcamientos disuasorios en los campus de Elviña y A Zapateira
Se reforzará la línea 3A, que va de Puerta Real al monte de San Pedro y O Portiño. Aumentará su frecuencia de paso a 15 minutos. Además, desviará ligeramente su recorrido para bajar hasta la glorieta de O Portiño, donde se habilitará una parada provisional.
También se extiende el servicio de buses, con líneas regulares hasta después de las 23.00 horas.
En cuanto a los aparcamientos disuasorios, se habilitarán 1.000 prazas en los campus de Elviña y A Zapateira.
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