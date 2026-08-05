Sindicatos solicitan mediación para desbloquear la negociación del convenio de hostelería de A Coruña

Los sindicatos UGT, CIG y CCOO han solicitado la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais para desbloquear la negociación del convenio de hostelería de la provincia de A Coruña. Estos sindicatos convocaron una huelga para el 12 de agosto, día del eclipse, cuando se espera una gran afluencia de gente. El paro afectará a bares, restaurantes, pubs, hoteles y camping.

El Consello remitió comunicación a las patronales para consultar si dan su conformidad a la mediación. Serán la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña y la de Ferrol, la Asociación de Turismo y Hostelería Compostela, la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco) y la Unión Hotelera de Compostela los que decidan si aceptan la mediación e intentan buscar un acuerdo para que se desconvoque la huelga o no.

El Secretario General del Sindicato Provincial de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en A Coruña, Juan Carreira, manifestó que “la voluntad de los sindicatos ha sido siempre la de negociar" y espera que la patronal "acepte la mediación solicitada por los sindicatos al Consello Galego”. “Sería una tomadura de pelo a las personas trabajadoras y a toda la ciudadanía que en la prensa se dijese que había que negociar y que ahora se rechazase la mediación”, apunta, pero insiste en que la reunión "debe celebrarse esta semana lo antes posible" y no "esperar al último día”.

Las negociaciones del nuevo convenio colectivo para el sector de la hostelería en la provincia de A Coruña empezaron hace más de un año, concretamente en enero de 2025, con la participación de CCOO, CIG y UGT y de las principales asociaciones empresariales del sector. El acuerdo afecta a cerca de 28.000 trabajadores del sector que piden mejoras salariales, la defensa de los derechos en las bajas laborales frente a los recortes propuestos por la patronal y unos horarios compatibles con la vida personal.

Aunque la patronal asegura que fueron los sindicatos los que se levantaron de la mesa de negociación, estos lo niegan. "No estamos dispuestos a sufrir el chantaje de una patronal que en año y medio solo ha dicho que quería eliminar el complemento de baja. Lo cual es vergonzoso en un sector que tiene jornadas extenuantes y horas extra no pagadas", criticó Juan Zas, de CCOO, que alerta de que "hay casos de casi semiesclavitud".

Cree que el plan de la patronal es "dilatar la negociación sin sentido buscando situaciones que no están justificadas" con el objetivo de "retrasar la firma del convenio y evitar pagar atrasos". "La patronal solo busca el beneficio económico y el mayor margen empresarial. No piensa que tiene a la gente con salarios congelados y situacion precaria", indicó Zas.