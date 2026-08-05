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12 de agosto

Estas son las normas para la hostelería de A Coruña el día del eclipse solar: se permite música y las barras en la calle

El Concello ha emitido un bando con las pautas para el 12 de agosto

Barras en la calle durante una fiesta

Barras en la calle durante una fiesta / Iago López

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Ana Carro

A Coruña

El Concello de A Coruña ha emitido un bando con pautas para el 12 de agosto, el día del eclipse total de Sol. El objetivo es ayudar a "disfrutar de esta experiencia inolvidable y evitar así riesgos innecesarios y molestias a los vecinos", según el documento.

La alcaldesa, Inés Rey, recuerda que A Coruña "tendrá el privilegio de asistir a un evento astronómico único, que no se vive en la Península Ibérica desde hace más de cien años". Apuesta por vivir este "acontecimiento único" desde la "convivencia, el respeto y la tolerancia".

Normas para la hostelería

De forma excepcional, el 12 de agosto, aquellos establecimientos de hostelería que lo deseen podrán instalar barras en la calle siempre y cuando no afecten a la circulación de vehículos. Previa comunicación por escrito al Área de Seguridad Ciudadana, podrán instalar elementos como neveras, mostradores, barras o similares, garantizando la seguridad y accesibilidad en el espacio de titularidad municipal.

Además, los establecimientos que instalen barras en el exterior deberán permitir el acceso de los clientes a los aseos del local o, alternativamente, instalar un aseo público accesible.

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Entre las 20.15 y las 20.45 horas no estará permitido el uso de altavoces, equipos de música ni sistemas de reproducción sonora en la vía pública.

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