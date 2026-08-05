12 de agosto
Estas son las normas para la hostelería de A Coruña el día del eclipse solar: se permite música y las barras en la calle
El Concello ha emitido un bando con las pautas para el 12 de agosto
El Concello de A Coruña ha emitido un bando con pautas para el 12 de agosto, el día del eclipse total de Sol. El objetivo es ayudar a "disfrutar de esta experiencia inolvidable y evitar así riesgos innecesarios y molestias a los vecinos", según el documento.
La alcaldesa, Inés Rey, recuerda que A Coruña "tendrá el privilegio de asistir a un evento astronómico único, que no se vive en la Península Ibérica desde hace más de cien años". Apuesta por vivir este "acontecimiento único" desde la "convivencia, el respeto y la tolerancia".
Normas para la hostelería
De forma excepcional, el 12 de agosto, aquellos establecimientos de hostelería que lo deseen podrán instalar barras en la calle siempre y cuando no afecten a la circulación de vehículos. Previa comunicación por escrito al Área de Seguridad Ciudadana, podrán instalar elementos como neveras, mostradores, barras o similares, garantizando la seguridad y accesibilidad en el espacio de titularidad municipal.
Además, los establecimientos que instalen barras en el exterior deberán permitir el acceso de los clientes a los aseos del local o, alternativamente, instalar un aseo público accesible.
Entre las 20.15 y las 20.45 horas no estará permitido el uso de altavoces, equipos de música ni sistemas de reproducción sonora en la vía pública.
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