Previsión del tiempo en A Coruña
Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días
Las altas presiones se acercan este miércoles a A Coruña, por lo que se espera una jornada de intervalos de nubes y claros por la mañana y predominio de cielos despejados durante la tarde.
Las temperaturas no registrarán cambios significativos, con termómetros que se moverán entre los 18º y los 24º.
El viento soplará flojo de componente norte
Jueves 6
Las nubes de la mañana darán paso a cielos despejados durante la tarde. Las temperaturas experimentarán un moderado ascenso, con temperaturas entre 19º y 27º.
Viernes 7
Predominarán los cielos soleados y las temperaturas marcarán mínimas de 18º y máximas de 26º.
Sábado 8
La entrada de un nuevo frente dejará chubascos e intervalos de nubes y claros. Los termómetros oscilarán entre los 18 y los 26 grados.
Domingo 9
Se incrementarán la nubosidad y continuarán las lluvias. Las temperaturas irán de los 19º de mínima a los 23º de máxima.
Lunes 10
Habrá intervalos de nubes y claros, con temperaturas que se moverán entre los 19 y los 29 grados.
Martes 11
Amanecerá con cielos despejados y por la tarde irá entrando alguna nube alta. Los termómetros llegarán a los 26º de máxima y se quedarán en los 18º de mínima.
Miércoles 12
Los cielos estarán parcialmente nublados y las temperaturas irán de los 15º a los 24º.
Jueves 13
Se esperan nieblas matutinas y alternancia de nubes y claros por la tarde. Los termómetros marcarán mínimas de 18º y máximas de 22º.
Viernes 14
Los cielos amanecerán nublados y se abrirá algún claro a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17º y los 22º.
Sábado 15
Los cielos estarán parcialmente nublados y las temperaturas se moverán entre los 18º y los 24º.
Domingo 16
Se esperan nubes y claros durante la mañana que darán paso a cielos mayormente soleados. Los termómetros irán de los 18º a los 22º.
Lunes 17
Predominarán los cielos soleados, con temperaturas de entre 16º y 21º.
- La calle de A Coruña con mayor peligrosidad: 15 accidentes en 600 metros
- Vogue corona una canción gallega entre los grandes himnos del verano: sus autores actuarán gratis en A Coruña
- Los Hermanos de la Lejía ya tienen su estatua colocada en A Coruña
- El ultramarinos más antiguo de A Coruña que resiste desde hace cinco generaciones: 'Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir
- La pastelería de A Coruña oculta por un andamio desde hace cinco años: 'La gente nos encuentra por el olor
- Preocupación entre los padres del alumnado de seis escuelas infantiles de A Coruña ante el cambio de gestión
- ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
- La Universidade da Coruña estudia con Inditex e Hijos de Rivera cómo crear 'un nuevo tejido textil' con 'lo que no se usa para la cerveza