El segundo incendio en una semana en el poblado coruñés de As Rañas provoca retrasos en la circulación de trenes por su cercanía a las vías

Los Bomberos de A Coruña volvieron a sofocar un incendio en As Rañas, en A Coruña. Se trata del segundo fuego declarado en las proximidades del poblado ubicado en esta zona desde la pasada semana, cuando ardieron unas cuatro hectáreas de monte, que se propagaron a las proximidades de estas viviendas, lo que obligó a movilizar a un helicóptero para colaborar con las labores de extinción.

En esta ocasión, en el operativo desplazado hasta el lugar también participaron medios aéreos. Los efectivos antiincendios recibieron el aviso sobre las 13.09 horas y trabajaron en el lugar para intentar controlar el fuego que se encontraba en las proximidades del poblado de As Rañas. Finalmente, casi cuatro horas después, a las 17.01 horas quedó totalmente extinguido.

Los bomberos sofocan un incendio en As Rañas / Casteleiro

Entre sus labores, los bomberos se centraron en refrescar las vías del tren que discurren por el lugar y en apagar las llamas que afectaron a una superficie de eucaliptos. En la extinción participaron un agente forestal, cuatro brigadas, tres motobombas y un helicóptero.

La superficie quemada en la tarde de este jueves es de 4.100 metros cuadrados, lo que sumado al incendio de hace unos días completa casi cuatro hectáreas. Según explican fuentes municipales, este nuevo fuego se produjo por restos del anterior, lo que ha provocado que se reactivase. La mayoría del terreno quemado fue de masa forestal.

Retrasos en los trenes

La proximidad del incendio a las vías del tren ha provocado severos retrasos en la circulación de trenes tanto de entrada como de salida de A Coruña. Los convoyes tuvieron el paso prohibido durante más de media hora, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

Esto ha afectado a trenes que provenían o partían de otras zonas de Galicia, además de a otras posteriores que no pudieron partir al no haber llegado todavía los ferrocarriles. Algunos de los viajes llegaron a acumular hasta 80 minutos de retraso, aunque la mayoría estuvieron en rangos de entre 20 y 40 minutos.

A ello hubo que sumarle otro incendio en Ourense, situado en la parroquia de Trasalba, lo que también obligó a suspender la circulación de trenes convencionales por su proximidad a la vía. Según informó Adif, la incidencia afectó al tramo de ancho convencional entre Santiago de Compostela y Ourense, lo que impidió la circulación de los convoyes durante más de una hora, provocando así también retrasos en toda la red ferroviaria gallega.