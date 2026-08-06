Detenido tras intentar atracar con un cuchillo un supermercado de Paseo de los Puentes, en A Coruña

La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas a un hombre acusado de un intento de robo con violencia en un supermercado de A Coruña. Sobre las 21.45 horas de este miércoles, los trabajadores del establecimiento ubicado en Paseo de los Puentes se vieron sorprendidos por la irrupción de un individuo con un cuchillo que llegó amenazar a una de las empleadas.

Gracias a la intervención de sus compañeros, entre todos lograron reducirlo sin que se registrasen heridos hasta la llegada de la Policía Local, que se personó en el establecimiento en un primer momento. El detenido ha sido puesto a disposición judicial, según confirman fuentes policiales.