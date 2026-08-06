Un ciclista, trasladado en ambulancia tras un accidente con un coche junto al muelle de As Ánimas de A Coruña

Un accidente entre un automóvil y una bicicleta acabó con el ciclista trasladado en ambulancia en la noche de este jueves, en las inmediaciones del muelle de As Ánimas de A Coruña, en la carretera que da entrada al dique de abrigo. De acuerdo con el 112, el suceso se produjo en torno a las 20.59 horas y fue un accidente con heridos.

Al lugar del accidente acudieron efectivos de la Policía Local, así como un vehículo sanitario. Aunque al 092 no le constaron lesionados, testigos presenciales señalan que el ciclista fue trasladado en ambulancia.