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Un encuentro con Rosana pondrá la nota musical el día del eclipse en A Coruña

La cantautora ofrecerá un concierto acústico tras una charla divulgativa sobre el fenómeno astronómico en el parque de Santa Margarita

La cantautora Rosana.

La cantautora Rosana. / LOC

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RAC

La cantante Rosana será la protagonista musical del día del eclipse en A Coruña. El próximo miércoles 12 de agosto, la observación de este fenómeno astronómico excepcional que podrá contemplarse esa misma tarde llegará acompañada de un encuentro con la cantautora en el auditorio del parque de Santa Margarita a partir de las 18.00 horas, que combinará divulgación científica, música en directo y participación ciudadana alrededor del eclipse total de sol. La actividad, de acceso libre, cuenta con un aforo máximo de 1.500 personas.

El encuentro arrancará con una conversación entre la cantautora y un especialista en divulgación científica que explicará las características del fenómeno astronómico y la importancia de una observación segura. A continuación, la artista ofrecerá un concierto en formato acústico para repasar los temas más conocidos de su carrera. La experiencia concluirá con un coloquio abierto en el que el público podrá compartir sus impresiones y dialogar con la cantante.

“La presencia de una artista con la trayectoria de Rosana permite crear una experiencia única alrededor de un fenómeno que dejará una honda pegada en la memoria colectiva de la ciudad”, señala el concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro.

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Rosana es una de las cantautoras más reconocidas de la música en español. Suma a lo largo de su carrera millones de discos vendidos y un repertorio que ha acompañado a varias generaciones.

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