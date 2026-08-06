Obituario
Fallece Caridad Formoso, madre del presidente de la Diputación de A Coruña
Tenía 95 años y será enterrada este viernes
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Agencias
Caridad Formoso López, madre del alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha fallecido este jueves a los 95 años, según recoge la esquela publicada.
La capilla ardiente quedará instalada en el tanatorio San Roquiño, en el citado municipio coruñés, previo al entierro que tendrá lugar el viernes. Antes, a las 16.00 horas, se celebrará el funeral en la iglesia parroquial de Santa María de As Pontes.
Caridad y su marido, Emilio González Rodríguez, ya fallecido, tuvieron siete hijos, entre ellos el regidor de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, además de exsecretario xeral del PSdeG y también a nivel provincial.
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