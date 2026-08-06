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La gira de los Gundam llega a A Coruña con un robot de tres metros

Se podrá visitar en Palexco entre el 10 y el 16 de agosto

Robot Gundam que podrá visitarse en A Coruña

Robot Gundam que podrá visitarse en A Coruña / LOC

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RAC

A Coruña

La gira de Gundam, la serie de anime, comenzará su paso europeo por A Coruña en el festival Viñetas desde o Atlántico. Será con un espacio protagonizado por un camión tematizado con la imagen de Gundam, que una vez desplegado se transforma en un área expositiva y comercial de más de 100 metros cuadrados para recrear la Gundam Base. Estará en la ciudad entre el 10 y el 16 de agosto.

Durante estos días, los asistentes podrán fotografiarse con un espectacular robot RX-78-2 de tres metros de altura, lo que promete ser uno de los grandes iconos de espacio. Además, habrá actividades gratuitas y la marca japonesa Bandai acudirá con un expositor dentro del programa de Rúa BD y tendrá en ese camión diferentes productos de la franquicia.

Según explica el festival del cómic, el mundo de los Gundam y los modelos de montaje Gunpla se convirtieron en las últimas décadas en un fenómeno cultural con sobrada implantación en Japón que traspasó fronteras y llegó a crear comunidades de países en Europa y América. En el país nipón estos robots protagonizan desde hace años eventos multitudinarios.

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Durante su visita al Viñetas desde o Atlántico se situarán en la explanada de Palexco, lo que se convertirá en un nuevo elemento atractivo al situarse junto a las exposiciones Jacobo F. S, Archimboldo a Marcopola y Un paseo por Springfield. Os Simpsons na colección de Raúl García.

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