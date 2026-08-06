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Herida leve una conductora de 33 años al chocar con un turismo en la carretera de Feáns

Un accidente ocurrido en la mañana de este jueves ha provocado el corte de la vía y desvíos de tráfico

Vehículo de la Policía Local.

Vehículo de la Policía Local. / LOC

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RAC

Una conductora de 33 años ha resultado herida leve en un accidente registrado esta mañana en la carretera de Feáns, a la altura del cementerio.

Según explican en la sala de pantallas de la Policía Local, dos turismos colisionaron cuando circulaban por este punto sobre las 7.56 horas de este jueves y el siniestro ha obligado a cortar la circulación en la vía para facilitar las labores de retirada de los vehículos y de limpieza de la calzada.

Agentes de la Policía Local se encuentran en el lugar regulando y desviando el tráfico por vías alternativas.

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