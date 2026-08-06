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Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este jueves 6 de agosto

El Festival Noroeste Estrella Galicia centra la programación

Primer concierto del Noroeste en Santa Margarida

Primer concierto del Noroeste en Santa Margarida / Gus de la Paz

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RAC

A Coruña

Segundo día del Festival Noroeste Estrella Galicia

Continúa la 39ª edición del festival con 15 conciertos repartidos por toda la ciudad. Entre los platos fuertes de hoy, Yerai Cortés, a las 22.00 horas en María Pita.

Múltiples horas y localizaciones

Cita para los más lectores: firmas en la Feria del Libro

El escritor Antonio Tizón estará dedicando ejemplares de Madriña y Coplas Analfabetas, en la caseta de Pedreira.

Horario: 20.00 horas.

Lugar: Caseta librería Pedreira. Jardines de Méndez Núñez

Taller de sensibilización sobre el sistema braille

La Feria del Libro aúna a todo tipo de lectores. La promotora de braille de la ONCE Corina Alfonso imparte el taller El braille en nuestra vida.

Horario: 18.15 horas.

Lugar: Caseta 2. Jardines de Méndez Núñez

Continúa ‘Re Versións’, la exposición del Noroeste

Sigue abierta al público la muestra Re Versións, un conjunto de 30 obras de artistas locales con el festival Noroeste como inspiración.

Lugar: Casa Museo Casares Quiroga.

XLI Certamen Habaneras Ciudad de A Coruña

Como parte de la programación de las Fiestas de María Pita 2026, continúa el XLI Certamen de Habaneras Ciudad de A Coruña.

Horario: 19.30 horas.

Lugar: Teatro Colón

Noroestiño, el festival para los más pequeños

La sección infantil del festival Noroeste acoge una sesión musical infantil con María Faltri, con juegos, disfraces, dinámicas de grupo y muchos ritmos gallegos.

Horario: 18.00 horas

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Lugar: Jardines de Méndez Núñez

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