Metrovacesa construye 100 nuevas viviendas en San Pedro de Visma, en A Coruña, con precio de venta desde 336.500 euros

La promotora inmobiliaria Metrovacesa da comienzo a la construcción de Residencial Caleida, un nuevo proyecto situado en San Pedro de Visma, uno de los ámbitos de expansión residencial de A Coruña actualmente. La promoción se compone de 100 viviendas, fruto de una inversión previa de 28,3 millones de euros, y el precio de salida parte desde los 366.500 euros hasta los 410.100 euros, en función del número de habitaciones o la altura del piso. El edificio, diseñado por ARA Arquitectos, se divide en quince plantas y las viviendas cuentan con uno, dos, tres o cuatro dormitorios.

El proyecto de Residencial Caleida se integra en entorno urbanístico de San Pedro de Visma, espacio en el que se "prevé la construcción de alrededor de 3.600 viviendas", según informa la promotora. El ámbito parte de un diseño integrado de "desarrollo urbano, sostenibilidad y calidad de vida", con avenidas, carriles bici y grandes espacios verdes. La promoción de Metrovacesa se ubica junto a un parque urbano de más de 50.000 metros cuadrados, próximo al barrio de O Ventorrillo y a dos kilómetros del centro de la ciudad. Está dotada de conexiones con la Tercera Ronda, el centro comercial Marineda City, el aeropuerto y la autopista, además de proximidad a equipamientos educativos, deportivos, sanitarios y comerciales.

Las primeras plantas, con tres dormitorios y dos baños, cuentan con una superficie de 126 metros cuadrados y una terraza de tres metros cuadrados, y parten 422.400 euros con IVA. Los octavos, con dos dormitorios y dos baños, reducen su tamaño hasta los 107 metros cuadrados y suben un metro la dimensión de su terraza y salen a la venta por 370.150 euros con IVA. En el caso de los séptimos, el precio sube hasta los 373.120 euros con IVA, pese a que la vivienda pierde tres metros cuadrados y uno en la terraza con los mismos dormitorios y baños. Los pisos en la sexta altura, ambas ofertas con tres dormitorios y dos baños, se diferencian por la superficie y el precio. Los de 121 metros cuadrados salen a la venta por 438.900 euros con IVA, mientras que los de 126 metros cuadrados se comercializan por 451.200 euros, con IVA.

La promoción contará con piscina comunitaria, jardines privados, salón social, garajes y trasteros, siguiendo la línea de una propuesta residencial que combina espacios privados con zonas destinadas al ocio y la convivencia. La construcción se ejecuta bajo criterios de calidad constructiva, confort térmico y eficiencia energética. La edificación recibirá la calificación energética A tanto en consumo de energía primaria no renovable como en emisiones de CO₂. Además, integrará sistemas de climatización de alta eficiencia, iluminación LED en zonas comunes, soluciones avanzadas de aislamiento térmico y acústico, ventilación eficiente o dispositivos sanitarios de bajo consumo.

"El inicio de las obras de Residencial Caleida pone de manifiesto nuestro compromiso con el desarrollo de viviendas sostenibles, eficientes y de calidad, capaces de responder a las necesidades de una ciudad en pleno crecimiento", señala Miguel Alejandro Vázquez de las Cuevas, Gerente de Promociones de Metrovacesa en la delegación de Centro Norte.