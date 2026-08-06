El Mercado da Colleita vuelve a O Portiño desde este viernes hasta el día del eclipse: programación y horarios

El Noroeste Estrella Galicia volverá a acoger una nueva edición del Mercado da Colleita en O Portiño, un evento que aspira a ser punto de encuentro de iniciativas que transforman el rural gallego. Al propio mercado irá aparejado una programación que está pensada para todos los públicos en la que se incluyen experiencias gastronómicas y música.

Airas Moniz, Calabizo, Cortes de Muar, Maremonte, Galo Celta, A Castrexa, Lenatt, Mariñeiras Daveiga, Sacrapastas y Horta da Lousa serán las empresas participantes con actividades como degustaciones, talleres y presentaciones que permitirán al público conocer de cerca sus productos.

Además, en este espacio también tendrá presencia la marca We Sustainability, la marca creada por la empresa de moda Vazva que ofrece actividades creativas y manualidades con materiales reutilizados para seguir trabajando en la concienciación ambiental.

Horarios

Todas las actividades comenzarán el viernes en horario de 15.30 a 20.00 horas y, el resto de días, hasta el 12 de agosto, día del eclipse solar total, de 12.00 a 20.00 horas. Sin embargo, las degustaciones y talleres requerirán inscripción previa presencial en el punto de información que dispone la empresa Estrella Galicia.

De izquierda a derecha: Óscar Vales, Gonzalo Castro, Noa Pérez y Marcos Pérez / Casteleiro

A todo ello se unirán diversas actuaciones musicales que forman parte del Festival Noroeste Estrella Galicia. Este viernes la música la pondrá Dj Mil entre las 16.00 y las 19.00 horas. El sábado será turno de Sofie Peries de 12.00 a 15.00 horas y Saya Dj en el mismo horario de tarde que el día anterior. El domingo 9 de agosto será turno de Rey Dj de 12.00 a 13.30 horas, La Yaya Dj de 13.30 a 15.00 horas y Monkey Mambo Club de 16.00 a 19.00 horas.

Transformación del rural

Esta iniciativa, impulsada por la cervecera coruñesa Hijos de Rivera, cuenta con el propósito de contribuir a la transformación del rural en un medio más próspero y sostenible. En los más de 10 años que se realiza en A Coruña, los organizadores afirman que el proyecto ayudó a promover ejemplos de productores rurales que muestran modelos de gestión viables y diferenciales.

En la mañana de este jueves, tanto los impulsores como el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, supervisaron el montaje de las instalaciones. En palabras del edil, la iniciativa busca "apostar por propostas que reforzan a identidade cultural da Coruña e achegan á cidadanía experiencias vencelladas á sustentabilidade, á creatividade e ao talento do rural galego”.

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Por su parte, el responsable del Mercado, Marcos Pérez, explicó que “durante estes días estaremos aquí no Portiño compartindo un encontro cheo de actividades para todos os públicos, que permiten o contacto directo entre produtores do noso rural e consumidores”.