La obra millonaria que tendrá que asumir la nueva empresa del polideportivo de San Diego: de arreglar paredes con grietas a crear plazas adaptadas

La futura concesionaria de los polideportivos de San Diego y O Castrillón no solo se dedicará a gestionar los centros, sino que también deberá realizar obras para arreglar las múltiples deficiencias del primero, contra las que los usuarios reunieron firmas y contra las que han protestado tanto populares como nacionalistas. Los trabajos finales todavía están por definir, pues la empresa que se quede con el contrato será la responsable de realizar el proyecto, pero el Ayuntamiento ha elaborado un anteproyecto en el que lista problemas que van desde la falta de megafonía, estropeada desde hace años, a grietas en las paredes, un sistema para tratar el agua de las piscinas "en mal estado" o falta de medidas de accesibilidad. De acuerdo con los cálculos municipales, las obras necesarias suman más de 6,4 millones de euros, una cifra elevada pero dentro de la escala de la licitación: el valor estimado del contrato, a treinta años, se acerca a los 113 millones de euros.

La reforma más cara del edificio, que lleva con la gestión en precario desde mayo de 2020, es la renovación de los medios de ventilación y climatización, que, incluso antes de incluir gastos como el IVA o el beneficio de la empresa que realice la obra, supera los 900.000 euros. De acuerdo con el anteproyecto, hay que renovar los sistemas al completo, debido a "la antigüedad de los mismos, el estado de deterioro que presentan y su baja eficiencia" e incluir nuevos aparatos que permitan ahorro energético. El anteproyecto también presupuesta 650.000 euros para renovar la red eléctrica, con "numerosas deficiencias", y 85.000 para incluir paneles fotovoltaicos en la cubierta.

Cambio de los vidrios y carpinterías

Cerca de 296.000 euros se dedicarán a revisar y mejorar las cimentaciones y la estructura de madera, y 576.000 a la reparación de deficiencias arquitectónicas o a demoliciones: hay varios tabiques de ladrillo en los que se han detectado grietas, se valora reparar posibles daños en vigas y una sala de instalaciones se compartimentará en cinco. También se sustituirán, con un coste de 364.000 euros, vidrios y carpinterías exteriores, y el anteproyecto pide renovar "algunos vidrios de la piscina en los cuales se aprecia condensación interior".

Otros 35.500 euros irán a mejoras de accesibilidad, un apartado con varias carencias. La rampa que da entrada al polideportivo " no dispone de las características necesarias para poder ser considerada parte de un itinerario accesible", con lo que se remodelará, y en las gradas de la pista se incluirán dos plazas para personas en sillas de ruedas y el mismo número para usuarios con discapacidad auditiva. Ahora no existe ninguna, y tampoco en las gradas de la piscina: allí tampoco se añadirán pues "no forman parte de un itinerario accesible, al existir un escalón previo al espacio en el que se sitúan". Los vestuarios adaptados no cumplen las condiciones de accesibilidad, por lo que también se realizarán actuaciones.

Bombas de "alta eficiencia"

La iluminación también necesita una sustitución completa, tanto del general como del de emergencia, para implantar "unidades nuevas más eficientes con tecnología LED". El anteproyecto calcula en 300.000 euros el coste de esta obra, y también indica problemas en los sistemas de aguas. Pide revisar toda la red que evalúa las pluviales y residuales para cambiar todos los elementos desgastados, y reclama cambios en el sistema que produce agua fría y caliente, retirando el sistema de cogeneración y una de las calderas de gas. El documento plantea instalar bombas "de alta eficiencia", y el coste de los cambios en fontanería y sistemas de agua caliente sanitaria se estima en 339.500 euros.

De acuerdo con el anteproyecto, la reforma debería separar los sistemas de calefacción sanitaria y de las piscinas, para que si uno se avería el otro siga funcionando. El sistema de filtración y tratamiento del agua de las piscinas está en "mal estado", y reclama implantar un grupo de filtración compuesto por filtros de arena de sílice. El agua de los bases, insiste el documento, no debe ser "irritante para la piel, ojos o mucosa" de los usuarios. El coste de este apartado se calcula en 223.000 euros. También se estudia una larga serie de intervenciones menores, que no alcanzan los 100.000 euros. Entre ellos se encuentra la implantación de un sistema de megafonía, pues el actual está "fuera de servicio desde hace años", la implementación de un sistema de pararrayos o la sustitución de puertas en recorridos de evacuación contra incendios que no cumplen la normativa.