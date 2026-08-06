El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de A Coruña suma un nuevo Puesto de Mando Avanzado
El Ayuntamiento publica la licitación para el suministro y el mantenimiento integral del vehículo, así como la asistencia técnica para su equipamiento tecnológico y de comunicaciones
El Ayuntamiento publica la licitación para el suministro y el servicio de mantenimiento integral del nuevo vehículo de Puesto de Mando Avanzado (PMA) para las operaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). Esta nueva base móvil estará equipada con tecnología de última generación, con una sala de comunicaciones y una sala de reuniones. El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 713.726 euros.
La empresa adjudicataria del contrato se comprometerá, además del suministro del vehículo, a garantizar la ejecución de un servicio técnico de asistencia y mantenimiento del vehículo y del equipamiento especial del PMA, incluyendo consumibles y piezas de desgaste. También debe incorporar un equipo técnico de asistencia y mantenimiento del equipamiento tecnológico, informático y de comunicaciones
La concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Montserrat Paz, destaca esta inversión de recursos para profesionales como "máis seguridade para todos e toda". "Desde o Goberno de Inés Rey traballamos para asegurar que os servizos de emerxencia teñen os mellores equipamentos, porque investir nestes servizos significa no só mellorar a vida da cidadanía, senón salvar vidas nos operativos", explicó Paz.
Para la gestión del PMA se exigirán unos requisitos mínimos necesarios para garantizar el cumplimiento de las funciones del vehículo. Estos serían una capacidad mínima de 130 litros de combustible en el depósito, ruedas con llantas de acero, toma de corriente móvil, la infraestructura o el mobiliario necesarios para operar en la sala de comunicaciones o una estación meteorológica, entre otras prestaciones.
El Ayuntamiento también ha publicado recientemente a licitación, como parte del plan de renovación de los recursos de los servicios de emergencias, el suministro de un Furgón de Salvamentos Varios, con un presupuesto base de 697.028,98 euros. Aunque de menores dimensiones, este vehículo también estará ampliamente equipado para el desarrollo de los operativos en diversas condiciones geográficas y ambientales, con sistema de instalación eléctrica, un motor de arranque con potencia suficiente para funcionar a bajas temperaturas, sistema de arranque rápido y una capacidad mínima de tracción de 6.000 kg, entre otros requisitos.
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