La transformación del patio del colegio María Barbeito en A Coruña: del cemento a zonas verdes, huerto y áreas de juegos

El colegio María Barbeito y Cerviño, en O Ventorrillo, está a punto de sufrir una transformación. El Concello tiene previsto empezar en "próximos días" las obras que cambiarán por completo su patio, que pasará a ser un "bosque natural". El proyecto, en el que han participado el centro y su comunidad educativa, cuenta con un presupuesto de 149.999 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Será el paso definitivo para dejar atrás el cemento y ganar zonas verdes y espacios de juego.

Según recoge el proyecto, la actuación busca "transformar un espacio exterior del patio sustancialmente duro, plano y con muy poco mantenimiento en un conjunto de ámbitos diferenciados e interconectados". La iniciativa forma parte del programa Mestre de Obra, de Sistema Lupo, que ya humanizó espacios en el colegio Ramón de la Sagra.

Nuevas zonas verdes

Habrá más de 1.200 metros cuadrados de nuevas zonas verdes. El plan es demoler unos 1.216 metros cuadrados de pavimento de hormigón y retirar 231 metros cuadrados de suelo de caucho del área infantil. El proyecto contempla alrededor de 1.275 metros cuadrados de pradera sembrada, con césped, pradera silvestre y superficies permeables.

Uno de los espacios centrales de la actuación será el bosque-anfiteatro. Tendrá vegetación, recorridos, zonas de estancia, elementos de juego y montículos de tierra que alcanzarán aproximadamente un metro de altura. El diseño busca que las propias pendientes funcionen como espacios para correr, trepar, esconderse o sentarse.

Además, parte de la actual superficie pavimentada se convertirá en una zona verde elevada, con topografías, vegetación y un arenero. Alrededor se distribuirán bancos y estructuras que podrán emplearse tanto para sentarse como para jugar. También se reserva un área para huertas y dos merenderos.

La obra incluye la plantación de tres arces comunes, cuatro cerezos y tres fresnos, además de arbustos en diferentes zonas. El objetivo es aumentar la sombra, reducir el efecto de isla de calor y conectar el arbolado existente con las nuevas áreas verdes.

El juego vuelve a ser protagonista

El proyecto recupera el juego como una herramienta esencial de aprendizaje, tanto en su modalidad libre como reglada, social, intergeneracional, deportiva o vinculada a la psicomotricidad. La propuesta apuesta por crear patios diversos, naturalizados y con múltiples posibilidades de uso, concebidos no solo como lugares de recreo, sino también como espacios educativos al aire libre.

Según recoge el documento, el juego libre "ha perdido protagonismo" por la organización creciente del tiempo infantil en actividades programadas y por el "uso de soportes digitales". Frente a ello, se propone recuperar espacios y tiempos de recreo que permitan a los niños crear sus propias dinámicas de juego, explorar, construir y descubrir sin reglas predeterminadas, en entornos variados y estimulantes.

Zona del patio / LOC

El patio tendrá un tipi o cabaña de madera, troncos de robinia para equilibrio y psicomotricidad, juegos de escalada, un tangram sensorial relleno con arena, madera, grava, corteza y otros materiales, así como ocho conjuntos de bancos-juego realizados con piedra de granito recuperada. Se contempla también la reparación y reforma del castillo y de varios balancines existentes.

Participación y sostenibilidad

Una de las directrices básicas de este proyecto es la "importancia de la participación del centro y la implicación del equipo directivo, el profesorado, el alumnado y las familias" para desarrollar la idea. Todos ellos han puesto su granito de arena en esta actuación.

Además, se plantea una mejora ambiental del patio con un doble objetivo: favorecer la biodiversidad y aumentar el bienestar de la comunidad educativa. Para ello, se prevé incorporar más vegetación y arbolado, sistemas sostenibles de drenaje y riego, pavimentos naturales y drenantes y una mayor presencia de superficies permeables. Estas actuaciones permitirán mejorar la absorción del agua de lluvia y reducir el predominio de los suelos duros.

Al mismo tiempo, se busca crear un espacio más cómodo y saludable mediante la reducción del efecto isla de calor, la generación de nuevas zonas de sombra, la instalación de puntos de agua y la incorporación de mobiliario destinado al descanso, la estancia y la convivencia.

Se define, por tanto, una concepción del espacio exterior como "lugar lúdico y educativo, de encuentro social y con la naturaleza, un espacio amable y de bienestar, con una visión integradora e inclusiva de este espacio relevante en el conjunto del recinto escolar", según el documento.