Tres detenidos acusados de robar en aparcamientos de supermercados de A Coruña, Culleredo, Ames y Madrid

Tres hombres han sido detenidos en las últimas horas como presuntos integrantes de un grupo criminal itinerante especializado en el robo en aparcamientos de grandes superficies comerciales de A Coruña, Culleredo, Ames y Madrid. Los miembros de la banda, que operaba con el método de ‘la siembra’, fueron detenidos después de que los investigadores localizasen su vehículo cuando abandonaban Galicia circulando a gran velocidad por la autovía A-52.

Debido al riesgo para la seguridad vial, fue necesario establecer un dispositivo de interceptación en el que participaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), la Agrupación de Tráfico y el Equipo Pegaso, quienes lograron bloquear e interceptar el automóvil a su paso por la provincia de Zamora.

Un momento de la detención cuando huían a gran velocidad por la autovía A-52. / LOC

La investigación

Según indican agentes de la Guardia Civil de A Coruña encargados de la investigación, los delitos cometidos en aparcamientos de varios centros comerciales de A Coruña tenían un patrón común, lo que permitió vincularlos a una estructura organizada.

Los presuntos autores utilizaban para sus desplazamientos un vehículo de alquiler con documentación falsa, del cual se habían apropiado indebidamente tras la finalización del contrato de arrendamiento, según pudo determinar la Guardia Civil.

En cuanto al método delictivo, los acusados seleccionaban como víctimas preferentes a personas de avanzada edad en el momento en el que se disponían a guardar sus compras en el maletero y, con diferentes pretextos como solicitar indicaciones o arrojar monedas al suelo, provocaban a sus víctimas un estado de sorpresa y distracción intencionada que era aprovechada por otro miembro del grupo para sustraer bolsos y pertenencias del interior del vehículo. Tras acometer los robos, acudían a cajeros automáticos en los que hacían uso ilícito de las tarjetas bancarias y teléfonos móviles sustraídos para realizar retiradas de dinero en efectivo.

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A los tres detenidos se les atribuye la presunta autoría de los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsificación de documento público, hurto, delito contra la seguridad vial y desobediencia grave a agente de la autoridad. Las diligencias instruidas junto con los arrestados han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de Zamora.