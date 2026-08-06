Zac Stephenson lleva la energía de Sprints al Festival Noroeste: "Somos una tormenta eléctrica de guitarras, batería, gritos, canto y baile"

Sprints llega por primera vez a A Coruña con la intención de dejar huella. La banda de Dublín, una de las formaciones más destacadas de la nueva escena alternativa irlandesa, actuará este viernes a las 22.30 horas en la playa de Riazor dentro del Festival Noroeste Estrella Galicia. Será también su primera visita a Galicia, después de haber pasado ya por otras ciudades españolas como Madrid y Bilbao. Su propuesta mezcla punk, post-punk, guitarras distorsionadas y una enorme energía sobre el escenario. Al frente de las guitarras está Zac Stephenson, que se incorporó a Sprints después de haber sustituido en varias ocasiones al anterior guitarrista, Colm.

Es la primera vez que Sprints visita A Coruña. ¿Qué conocen de la ciudad antes de venir?

La verdad es que no sé mucho. Lo que pasa es que nosotros tenemos programados 34 festivales solo este verano. Así que solemos vivir el día a día, sin pensar demasiado en dónde estaremos, a menos que surja algún problema. Nos gusta llegar a una ciudad y disfrutarla al máximo. Por eso no conocemos muy bien A Coruña, pero estamos emocionados por ir. Tampoco ninguno de nosotros había estado antes en Galicia, lo cual nos emociona mucho. He oído que es como España, pero más parecido a Irlanda porque es verde y llueve mucho.

Si tocamos junto al mar, hay muchas posibilidades de que todos los miembros de la banda se lancen al agua haciendo 'crowd surfing' al final del concierto. Zac Stephenson

Y el concierto será en un lugar muy distinto a una sala: la playa de Riazor. ¿Qué les parece tocar junto al mar?

A Sprints nos encanta nadar. Hace dos semanas dimos dos conciertos en la costa oeste de Irlanda y nos bañamos en el mar. Estaba muy frío, pero fue muy agradable. Así que, si tocamos junto al mar, hay muchas posibilidades de que algunos o todos los miembros de la banda se lancen al agua haciendo crowd surfing al final del concierto, si es posible.

¿Será una experiencia nueva?

Sí. Hemos dado algunos conciertos al aire libre, pero creo que nunca habíamos tocado en una playa. Estamos muy emocionados. Creo que va a ser increíble, todos tenemos muchas ganas de ver como es el escenario y a toda la gente santando en la playa.

¿Qué cree que puede aportar Sprints a un festival como el Noroeste?

Aportaremos mucha energía, somos una tormenta eléctrica de guitarras, batería, gritos, canto y baile. Lo daremos todo, hasta la última gota de sudor de nuestros cuerpos. Lo dejaremos todo en el escenario y nos entregaremos por completo. Y lo único que pedimos a cambio es que la gente se lo pase bien y se cuide mutuamente.

Habla de crear una comunidad. ¿Qué ambiente quieren generar cuando actúan?

Nos gusta que haya mucha energía en nuestros conciertos. Transmitimos mucha energía y nos gusta crear un espacio donde la gente se sienta segura, incluida y respetada. Queremos crear una comunidad, pero también una forma de protesta contra ciertas personas y, supongo, contra políticos de extrema derecha que quieren culpar a los inmigrantes, a las comunidades trans o a las comunidades queer de problemas con los que no tienen nada que ver y que no crearon. A nosotros nos gusta hacer lo contrario. Nos gusta crear un espacio donde todos estén invitados a pasarlo bien, a celebrar nuestras diferencias y a tener un gran pogo sudoroso.

¿Cómo llega usted a unirse a la banda?

Me uní a Sprints porque soy músico de Dublín, de donde son ellos. Ya conocía al resto de la banda desde hacía algunos años antes de unirme. Dublín es un pueblo pequeño. Cuando te gusta la misma música y eres como la gente que forma parte de esa escena, acabas viéndolos todo el tiempo en conciertos de bandas que te gustan o incluso en ciertos bares donde ponen esa música. Así que ya los conocía desde hacía algunos años.

¿Cuándo apareció la oportunidad de tocar con ellos?

Me pidieron que sustituyera a Colm, el guitarrista anterior, un año antes de unirme a la banda, porque no pudo asistir a dos conciertos en un festival. Yo ya estaba tocando en ese festival con otra banda irlandesa y me preguntaron si podía aprenderme las canciones y tocar dos conciertos con ellos en una semana, o algo así. Y dije que sí porque me encanta aprender música y tocar canciones. Un año después, Colm decidió que no quería dedicarse a la música a tiempo completo. Entonces el resto de la banda dijo: "¿Qué demonios vamos a hacer?". Y creo que dijeron: "Bueno, ¿te acuerdas de Zac? Se sabe como siete canciones, así que quizás se sabe siete más que nadie". Así que me pidieron que lo intentara, que lo probara. Y así lo hicieron. Desde entonces, todo fluyó de forma muy natural. Hubo una química muy genuina entre nosotros.

Creo que una de las cosas importantes es que todos somos muy buenos amigos y nuestra amistad se ha fortalecido aún más con todo este tiempo juntos viajando. Zac Stephenson

¿Qué ha sido lo más importante para que esa incorporación funcionara?

Creo que una de las cosas importantes es que todos somos muy buenos amigos y nuestra amistad se ha fortalecido aún más con todo este tiempo juntos viajando. Hemos estado tocando y de gira prácticamente desde que me uní. Incluso antes de que me uniera, la banda ya estaba de gira. Sprints lleva al menos dos años, y probablemente tres, de gira constantemente. Es importante que todos seamos amigos, nos queramos y nos respetemos, lo cual hacemos. Estamos muy contentos de pasar tiempo juntos prácticamente todos los días durante dos años.

Su último disco, All That Is Over, salió a finales de 2025 y es el primero en el que participa. ¿Qué querían contar con él?

Fue un reflejo del mundo que sentíamos, del mundo que nos rodeaba plasmado en canciones. Nos lo estábamos pasando genial y nuestros sueños se habían hecho realidad: tocar música a tiempo completo como banda y viajar por el mundo con tus cuatro mejores amigos. Pero, al mismo tiempo, mientras todo eso sucedía, el mundo empezó a oscurecerse. Hay incendios forestales por todas partes. Está el auge del fascismo, el racismo y la homofobia. Hay mucha división, odio y miedo, y el coste de vida en general está aumentando. Muchas cosas están mal en el mundo. Pero nos sentíamos muy confundidos porque lo estábamos pasando tan bien. Al mismo tiempo, el mundo a nuestro alrededor se oscurecía mientras el nuestro se iluminaba.

Esa sensación de contraste está muy presente en el disco.

Sí. El álbum fue escrito con una sensación de conflicto y frustración con el mundo, con los gobiernos y con los superricos. El cambio climático también es un factor importante. Este verano ha hecho un calor insoportable en todas partes y ha sido peligroso. De hecho, es muy peligroso en la mayor parte de Europa. Cuando estábamos en Francia, creo que hace tres semanas, pasamos junto a tres incendios de camino a un concierto. Y da mucho miedo. Las personas y las industrias que están causando este cambio climático no son las que están sufriendo las consecuencias que sufriremos el resto de nosotros.

Los componentes de la banda irlandesa Sprints, con Zac Stephenson a la derecha. / JOE LADRIGAN

Pero el disco también tiene una parte más luminosa.

Totalmente. El álbum también habla de la belleza en nosotros cuatro, de nuestra experiencia, nuestras amistades, nuestras relaciones, nuestras parejas, el amor, la música, las artes, la comunidad, la escritura y la poesía. Estas son cosas que son significativas y hermosas para nosotros en un momento en que el mundo parece un lugar muy aterrador.

Y después del concierto del viernes en Riazor, ¿qué le gustaría llevarse de A Coruña?

Aceite de oliva español. Me encanta el aceite de oliva. El aceite de oliva español es delicioso. Quizás también me gustaría llevarme unos pimientos de Padrón. Creo que están buenos y deliciosos en Galicia. Y, claro, algunos recuerdos felices de un buen concierto de punk rock en la playa.