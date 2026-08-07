La Aemet dicta sentencia sobre el eclipse de 2026 en A Coruña: "La probabilidad de que haya nieblas es del 60%"

El temor a que las nieblas tapen el eclipse solar se acentúa en A Coruña. La predicción del tiempo publicada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma un escenario que se va complicando para ver el fenómeno en todo su esplendor desde el litoral coruñés, donde el cielo amenaza nubosidad baja procedente del mar para este 12 de agosto.

Según indica el pronóstico, y frente a los cielos despejados de los que disfrutará la mayor parte de Galicia, la zona de la costa norte se podrá ver comprometida para la observación astronómica. "Ahora la probabilidad de que haya nieblas es del 60%", afirma el delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, que reconoce que se trata de un porcentaje "considerable" aunque no "definitivo", ya que la nubosidad es una de las variables más difíciles de determinar con precisión.

Por el momento, tanto la predicción del tiempo para el eclipse en A Coruña como el visor de nubosidad que la institución ha habilitado con vistas al evento apuntan a un panorama con nubes, aunque con hueco para la esperanza. Mientras que en el área cantábrica la sentencia es firme -"cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja"-, el litoral gallego aún está dentro de la "incertidumbre" meteorológica, que se irá afinando más durante los próximos días.

El mapa de la nubosidad realizado por la Aemet, en el que se distinguen las nubes altas, medias y bajas, también deja en vilo a la ciudad de A Coruña. No se esperan nubes frontales -habrá una "situación anticiclónica" y una probabilidad de precipitaciones de solo un 10%-, pero las nubes bajas o nieblas sí parecen rondar el área coruñesa.

Mapa con la predicción de nubosidad el 12 de agosto de 2026. Las nubes bajas están en verde, las altas en rosa y las medias en azul. / Aemet

Por este fenómeno se entiende a las "nubes pegadas al suelo en las que la visibilidad es inferior a un kilómetro", un manto espeso que supondría el peor escenario para disfrutar de la ocultación del Sol. Pero hay otras posibilidades: "Si es una niebla ligera, se podría ver el disco solar, aunque no sacar fotos espectaculares. Si la visibilidad es superior a un kilómetro, en cambio, ya no estaríamos hablando de nieblas, sino de neblinas o brumas. Eso sí permitirá observar el eclipse", explica el experto.

El interior del área metropolitana de A Coruña, un pronóstico más benigno

En el caso de que las nieblas hagan finalmente acto de presencia en el litoral coruñés, todavía no estaría todo perdido para observar el que ya es el fenómeno astronómico del año. La altura de barrios como el de A Zapateira convierten este punto de la ciudad en una buena opción para tratar de esquivar las nubes, igual que ocurre con los puntos interiores del área metropolitana.

Municipios como Carral, Abegondo, Culleredo o Cambre presentan un pronóstico más halagüeño. "Las nieblas son bastante locales en verano. En el interior de A Coruña hay menos probabilidad de que haya nieblas", afirma el meteorólogo, que asegura que el panorama aún no está "para decirle adiós al eclipse": igual que hay un 60% de probabilidades de que haya nieblas, "hay un 40% de probabilidad de que no las haya".

El resto de Galicia, a salvo de las nubes

Mientras la costa norte camina por la cuerda floja, el resto de la comunidad gallega puede respirar tranquila. Salvo en las montañas de Lugo y Ourense, en las que "se puede formar nubosidad de evolución", el territorio contará con cielos despejados, al igual que en la mayor parte de España.

El área Cantábrica será una excepción, ya que habrá nubes bajas, mientras que en puntos del tercio oriental peninsular, las montañas del norte y zonas de Andalucía habrá de nuevo esas nubes que preceden a las tormentas.

En el sur de España también habrá nubes altas y en Canarias "se darán intervalos de nubes bajas en vertiente norte de las islas de mayor relieve".

En cuanto a las temperaturas, ascenderán ligeramente en la mayor parte del país. Aunque habrá dos puntos donde bajarán de forma moderada: el norte de Galicia y el Cantábrico. En el caso de A Coruña, para el día del eclipse total de Sol se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 24.