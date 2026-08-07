La alcaldesa de A Coruña se defiende de las críticas sobre la reunión del área metropolitana: "Era con los concellos del primer cinturón"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se defiende de las críticas de los concellos del Consorcio As Mariñas sobre la reunión del área metropolitana con Oleiros y Arteixo y expone que la cita "era con los concellos del primer cinturón metropolitano", pero no "una reunión para crear un ente administrativo". La convocatoria tuvo lugar por petición del Gobierno local el pasado 31 de julio y surgió con el "objetivo de impulsar el área metropolitana", según informó el propio Gobierno local en una nota de prensa enviada posteriormente. Fruto de esa reunión, los tres ayuntamientos acordaron "unha folla de ruta compartida" basada en "diálogo, cooperación institucional e consenso" en múltiples materias. "La principal, la movilidad", afirmó la regidora este viernes.

"La reunión fue convocada por mí con los concellos limítrofes a A Coruña para hablar de una serie de servicios. Eran unas cuestiones muy concretas que afectaban a esos ayuntamientos. No era una reunión para crear un ente administrativo llamado área metropolitana. Tampoco era una reunión para tener con los ayuntamientos del Consorcio porque no se iban a tratar ese tipo de temas", afirmó Rey. El Gobierno local tildó el 31 de julio la cita "como un punto de partida para artellar unha futura área metropolitana".

La alcaldesa de A Coruña confirmó que sí se trató en la reunión "la prestación del servicio de taxi" para el área, una de las causas que motivó las protestas del Consorcio As Mariñas. "No tiene mucho sentido que estén a Bergondo y Betanzos en esa reunión porque el autobús 1A no va hasta la plaza hermanos Naveira, y el área de prestación del taxi probablemente no llegue hasta Bergondo", respondió. Entre otros temas de movilidad, la regidora municipal mencionó la bicicleta, "para poder pensar en un futuro próximo, pues instalar bases de biciCoruña en Arteixo, Culleredo y Oleiros".

En el acuerdo posterior a la reunión del 31 de julio se recogió la constitución de la Mesa de Traballo para a Gobernanza Metropolitana, integrada por los firmantes, que se reunirá cada trimestre para "coordinar actuaciones e impulsar proxectos de interese metropolitano", según la misma nota de prensa. El mismo comunicado define el entorno como "un espazo económico, social e territorial plenamente integrado, no que milleiros de persoas se desprazan diariamente entre municipios para traballar, estudar ou acceder aos servizos públicos".

Críticas en los concellos cercanos

Ni Cambre ni Culleredo acudieron a la reunión alegando problemas de agenda, pero el alcalde de este último ayuntamiento protestó porque "no puede construirse desde una convocatoria limitada, dejando fuera a concellos que forman parte de la realidad social, económica y territorial" de la comarca. "Quien ha pretendido hacer de esto una polémica por no asistir, se lo tiene que explicar a sus vecinos", replicó Rey este viernes.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, apoyó a comienzos de semana la posición de Inés Rey y reafirma que "non era para facer ningún área metropolitana" ni para "facela máis ampla como di o alcalde de Culleredo". En este sentido, la regidora coruñesa enfatizó que la reunión se celebró con líderes de "tres partidos políticos diferentes" en búsqueda de "la mejora en los servicios públicos y la vida de la gente". "No se trataba de crear ningún ente, se trataba de hablar de servicios públicos y mejorar la vida de la gente", reiteró la alcaldesa.