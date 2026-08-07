La alcaldesa de A Coruña destituye al concejal de Urbanismo ante el Icomos y como presidente de la comisión del plan de la Ciudad Vieja

La Junta de Gobierno Local de A Coruña, a propuesta de la alcaldesa, Inés Rey, ha destituido al concejal de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda, Francisco Dinís Díaz Gallego, como presidente de la comisión asesora del plan de la Ciudad Vieja y Pescadería (Pepri) y como representante del Ayuntamiento en el Comité Nacional Español de Icomos, órgano asesor del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco. La alcaldesa atribuyó este viernes su decisión, que incluye el relevo de otros cinco miembros de la comisión, a «la normalidad y el funcionamiento de la administración local», pero el edil, en un correo remitido al resto de miembros del órgano, mostró su «absoluta disconformidad con una decisión carente de sentido» y que «ataca a dos de los principales valores de la comisión: su independencia y su buen hacer».

La destitución de Díaz Gallego se materializó un mes después de que el edil presentara una alegación contra la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por el Gobierno local del que forma parte por incluir el traslado de un puesto de técnico superior de Edificación del que, aseguró, no había sido informado. En su respuesta, el Ejecutivo local le recriminó que alegara contra un acuerdo que había apoyado en su aprobación inicial en la Junta de Gobierno Local, lo que «resulta contrario aos principios de boa fe, confianza lexítima e lealdade institucional», recoge la propuesta de desestimación de la alegación, rubricada por el portavoz del Gobierno local y concejal de Planificación Estratéxica, José Manuel Lage Tuñas.

Sustitutos en los órganos

Los relevos se acordaron el martes en una sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local, con el orden del día fijado siete minutos antes de su inicio. Además del de Díaz Gallego, hay otros cinco reemplazos en puestos ocupados por expertos y técnicos municipales. El nombramiento de otros dos corresponde a la Xunta.

La Presidencia de la comisión del Pepri la pasa a ocupar la directora de Urbanismo, Gloria de la Montaña. Como secretaria de la comisión entra la directora del área de Planificación Estratéxica, Sagrario Ron, que depende directamente de Lage Tuñas.

Ante el Icomos, Díaz Gallego será sustituido por el concejal de Infraestruturas, Jesús Celemín, que regresó a la Corporación en julio para ocupar el lugar de Noemí Díaz. La edil dimitió por «motivos persoais» y negó que se debieran a problemas de salud.

Los cambios en la comisión y ante el Icomos estuvieron acompañados de otros once relevos en órganos colegiados con representación municipal. Díaz Gallego es el único concejal de gobierno apartado de estos órganos. Los demás que afectan a ediles se aprobaron para sustituir a Noemí Díaz tras su dimisión y para que la alcaldesa dejara su lugar al responsable de Educación, Juan Ignacio Borrego, en la Fundación Fremms.

La explicación de Inés Rey

Ni la propuesta de nombramientos ni la alcaldesa concretan la razón para relevar al concejal de Urbanismo. Preguntada este viernes expresamente por este caso en una convocatoria con periodistas, Rey justificó: «Se debe a que, en el ejercicio de mis facultades como alcaldesa, decido quién está y quién no en los distintos entes que forman parte de la administración municipal o dependientes de la misma o con presencia de representantes municipales. Sin más, forma parte de la normalidad y el funcionamiento de la administración local».

En su correo electrónico, Díaz Gallego, que sigue como concejal del Ejecutivo de Rey y miembro de la Junta de Gobierno, expone que el cambio en la comisión Pepri «se ha realizado sin el conocimiento de la Concejalía de Urbanismo». Y destaca que el órgano «se ha mantenido sin cambios pese a haber servido a gobiernos de diferente signo político desde enero de 2015», fecha de entrada en vigor del Pepri, desde la que se han sucedido ejecutivos del Partido Popular, Marea Atlántica y PSOE.

El «buen hacer» de la comisión se ha debido «fundamentalmente», remarca Díaz Gallego, al «perfil de sus componentes, con gran experiencia en materia de conservación del Patrimonio». Los relevos, argumenta, «son ajenos a cualquier lógica objetiva y de buen funcionamiento de un órgano que lleva más de diez años dictaminando con fundamento, por unanimidad y con criterios firmes».

Pérdida de competencias

Con la última reestructuración del Ejecutivo, impulsada por Rey en septiembre de 2024, Díaz Gallego fue uno de los concejales que perdió competencias destacadas. Asuntos como los grandes desarrollos urbanísticos de As Xubias y el puerto pasaron a manos de Lage Tuñas.

La comisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Ciudad Vieja y Pescadería emite sus informes a solicitud del órgano municipal competente para la concesión de licencias. Sus dictámenes no son vinculantes, es decir, el Ayuntamiento puede no tenerlos en cuenta, salvo en el caso de la implantación de un uso alternativo en un edificio, que «requerirá del informe favorable de la comisión asesora», recoge la normativa del Pepri. Pero, en la práctica, siempre han sido considerados.

El portazo al hotel en el edificio de las Inmaculadas

Entre sus últimas resoluciones destacadas, figuran la negativa a permitir el uso hotelero en la antigua sede de las religiosas de María Inmaculada, en Puerta Real, adquirida por el empresario José Souto, uno de los promotores del centro comercial Marineda City. La comisión ratificó que el uso dotacional previsto en el plan es asistencial.

En 2019 la alcaldesa y en julio pasado el Gobierno local aseguraron que el plan no se modificaría para cambiar el uso del edificio. Consultado por este diario esta semana, el Ejecutivo municipal ha asegurado que ese compromiso sigue en pie.

Este viernes, el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, interpretó el relevo de Díaz Gallego como una muestra de las situaciones «muy preocupantes que están pasando en el Concello y en Urbanismo, al que se ha dejado sin competencias para entregárselas a la concejalía del señor Lage Tuñas». La portavoz del BNG, Avia Veira, se mostró sorprendida: «Non entendemos como se pode botar dunha comisión tan importante a un membro do Goberno sen unha mínima explicación e a técnicos municipais que teñen demostrada a súa valía».