El BNG rompe con el PSOE en el Parque del Agra de A Coruña por "ocultarle" información

El BNG presentará alegaciones a la modificación del Plan general de Ordenación Municipal (PGOM) para el desarrollo del parque del Agra. Aunque dio su voto a favor para la aprobación inicial en el Pleno de mayo, entiende que el Gobierno local, del PSOE, le ocultó información y que el punto de partida de este cambio tiene que ser otro. Así lo explicó este viernes su portavoz municipal y candidata del BNG a la Alcaldía, Avia Veira, quien reconoció que el PSOE les "ocultó" información relevante. Pregunta sobre este asunto, la alcaldesa, Inés Rey, ha replicado esta mañana que Veira cambia de opinión "según sea día para o impar", así que "es mejor que lo explique ella".

La cuestión se centra en una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 2015, que anuló el planeamiento en vigor, aprobado en 2013, por lo que volvió a estar vigente el PGOM de 1998. Es lo que se conoce, defendió Avia Veira, como “reviviscencia” del planeamiento anterior. "Siempre se dio a entender que se obligaba a que los más de 3.000 metros cuadrados de Adoratrices tuviesen uso residencial, pero la realidad es que según el plan del 98 es equipamiento asistencial privado", explica Veira, que propone "excluir" estas parcelas del polígono y categorizarlas como "suelo urbano", sin la obligación de que se puedan hacer viviendas.

El solar de las Adoratrices fue adquirido por el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián a través de la sociedad Dricar. La modificación del planeamiento aprobada inicialmente en mayo con el apoyo de PSOE y BNG y el voto en contra del PP reduce la superficie del polígono del Parque del Agra al separar del mismo la parcela de las Adoratrices en aplicación de la sentencia judicial. El cambio prevé la construcción de 188 viviendas en el polígono denominado Parque del Agra y 135 en los terrenos de Dricar, que ocupaba el edificio de las Adoratrices. Ahí radica la queja del BNG, que defiende que, al devolver la sentencia al plan de 1998, no existe obligación de destinar a viviendas el solar de Rodríguez Cebrián en las antiguas Adoratrices.

Recreación virtual del parque del Agra y de los nuevos edificios propuestos en la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña en el parque del Agra, junto al edificio del observatorio meteorológico / LOC

Para la edil, "lo más destacable" es que esta información se le "ocultó" por parte del Gobierno local "durante la tramitación". Lo descubrió ahora, dice, con el periodo de exposición pública gracias al asesoramiento de expertos. Desconoce "si es intencionado", pero insiste en que es una "ocultación de información" que el BNG desconocía cuando votó a favor de la aprobación inicial. "En ningún informe municipal de los que tuvimos acceso aparecía esa cuestión", añade.

Veira indica que "aunque el documento que está en exposición pública redujo la edificabilidad y aumentó las zonas verdes, los vecinos exigen más". La asociación de vecinos del Agra do Orzán también ha presentado alegaciones y reunió más de 5.600 firmas contra los planes del Concello.

Por ello, en sus alegaciones, el BNG demanda que se eliminen varios bloques previstos y que la Aemet, que tiene terrenos y el edificio del observatorio dentro del polígono, "ceda toda la edificabilidad que tiene para hacer posible un parque en el Agra". Propone además que los 3.500 metros cuadrados que aparecían en el convenio y que se cedían a la promotora Dricar "se obtengan por expropiación o cualquier otro mecanismo".

El BNG denuncia también que en la documentación "no están recogidos los estudios necesarios para que todo el mundo sepa cuánto costaría comprar la edificabilidad del parque ni tampoco qué supondrían permutar la edificabilidad en otros lugares". Avia Veira, que exige que la modificación empiece "desde cero", insiste en que "aumentar el espacio libre" en este barrio es "una necesidad social y de salud pública". El BNG, por tanto, no votará a favor de la aprobación definitiva si se mantiene esta modificación: "No podemos admitir una aprobación de cambio de un PXOM que parte de una interpretacion incorrecta".