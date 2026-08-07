Eclipse desde el mar en A Coruña: cinco cruceros con spa, restaurantes, piscinas y hasta tiendas de Rolex y Cartier

A solo unos días de que suceda, el 12 de agosto está compitiendo con fuerza para convertirse en el evento del año. El protagonista es el eclipse solar total. El Concello ya ha establecido sus pautas, con espacios recomendados y un amplio dispositivo de movilidad, y las gafas homologadas empiezan a escasear. Hay quien tiene ya decidido donde lo va a seguir: desde A Zapateira, el monte de San Pedro o la playa de Riazor. Pero hay otras personas que hace mucho tiempo decidieron reservar un crucero para ver el eclipse desde el mar. Unos 11.300 pasajeros --además de los tripulantes-- se bajarán en A Coruña para disfrutar de la jornada, aunque solo un buque partirá después de la ocultación del Sol. Los otros cuatro zarparán antes para disfrutar del fenómeno astronómico desde la bahía.

La experiencia es única. Ya no solo por lo especial del eclipse, que no se volverá a repetir en la ciudad hasta dentro de 600 años, sino por las comodidades que ofrecen este tipo de cruceros. Uno de ellos es de ultra lujo. Se trata del MSC Explora III, que recalará por primera vez en A Coruña. Procedente de Leixoes, llegará a las ocho de la mañana y partirá a las siete de la tarde, por lo que sus 922 pasajeros podrán ver el eclipse ya navegando, aunque cerca de la bahía coruñesa.

Suites con vistas

Este no es un buque cualquiera. Se presenta como "un santuario de amplitud y comodidad que encarna una elegancia sencilla y evoca la sensación de navegar a bordo de un yate privado", según la información de su página web. Tiene cinco piscinas climatizadas, 461 suites con vistas al mar, siete restaurantes, 12 bares y lounges y hasta tiendas de Cartier y Rolex.

Durante el día, este barco ofrece múltiples actividades deportes, juegos, clases de baile, entrenamientos en el gimnasio o talleres de fotografía. También los más pequeños tienen su propio club, con videojuegos y consolas de realidad virtual de última generación, así como tablets para escuchar música, una colección de juegos de mesa y una biblioteca digital con libros en varios idiomas. Además, hay futbolín y billar.

El Queen Anne, cuyo atraque está previsto a las 7.45 horas, es el único de los cinco buques que llegarán el 12 de agosto que se vaya después del eclipse. Lo hará a las diez de la noche desde el muelle de San Diego. Con 3.000 pasajeros y 1.225 personas de tripulación, este crucero tiene una relación especial con A Coruña, ya que esta fue su primera escala en su viaje inaugural en 2024. Fue también el primer crucero de 2025.

Perteneciente a la histórica naviera Cunard, ofrece una experiencia de lujo con múltiples restaurantes, bares, spa, gimnasio, salas de masajes, teatro, casino, sala de juegos, biblioteca, tiendas y espacios al aire libre con piscinas y zonas deportivas. Cuenta con camarotes individuales y también hasta para cuatro personas. Organiza juegos y actividades para niños y adolescentes, que tienen discoteca, y ofrece una auténtica experiencia británica con el té de la tarde.

De una plataforma flotante a zonas de spa

El Celebrity Apex y el Celebrity Equinox llegarán a las ocho de la mañana y se irán a las cuatro de la tarde. Los dos vienen de Bilbao. Con 306 metros de eslora, 3.200 pasajeros y 1.320 tripulantes, el Celebrity Apex tiene, según los detalles de su página web, "un diseño innovador orientado hacia el exterior y espacios visionarios que se distinguen de cualquier otra cosa en el mar". Inaugurado en abril de 2020, cuenta con 29 restaurantes, bares y salones distintos, teatro, tiendas, casino, gimnasio, piscinas y un jardín exterior.

En su interior también hay un spa y presume de tener la primera plataforma flotante del mundo que alcanza una altura de 13 plantas sobre el nivel del mar. Allí arriba, con unas vistas impresionantes --ideales para ver el eclipse--, hay un bar y un espacio para actuaciones de música en vivo. También cuenta con una zona exclusiva que se llama The Retreat.

Celebrity Equinox, con un total de 2.852 pasajeros, tiene varios restaurantes y cafetería de estilo mercado, que ofrece una selección inspirada en los destinos que va visitando. Los cruceristas pueden jugar a la petanca o participar partidos de croquet. Hay también gimnasio, spa, tiendas, espectáculos en el teatro y piscina y solarium. Como su buque hermano, también cuenta con The Retreat, que incluye suites impresionantes, un restaurante privado y un exclusivo salón.

Procedente de Southampton, el Borealis, que es solo para adultos, llegará a las 8.30 y se irá a las 18.30 horas. En su interior viajan un máximo de 1.400 pasajeros. Fue el buque que abrió la temporada de cruceros en A Coruña en este 2026. El navío tiene fama de ser muy marinero y entre sus cualidades destaca por ser uno de los más veloces del sector. Tiene seis restaurantes, 11 bares y salones, piscinas con techo retráctil, spa, gimnasio y áreas de entretenimiento.

Otras escalas

Aunque el eclipse será el 12 de agosto, el día antes y después también habrá movimiento en aguas portuarias. Para el 11 están previstas las escalas de Ambience, con 2.043 pasajeros, y de Iona, que lleva 6.264 personas y zarpará hacia Vigo. Al día siguiente del gran fenómeno, seguirán llegando cruceros. Será el turno de Liberty of the seas, que viene de Vigo y continuará hacia Le Havre tras su paso por A Coruña. Tiene capacidad para 4.375. Así, en apenas tres jornadas, pasarán por la ciudad unos 24.000 cruceristas.