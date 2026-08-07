Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este viernes 7 de agosto

Rusowsky en un concierto en el Movistar Arena / RICARDO RUBIO

Tercer día del Festival Noroeste Estrella Galicia

La nueva edición del Festival Noroeste Estrella Galicia encara su tercera jornada con los conciertos de Dj Mil en O Portiño y Crowded, Bala, Sprints y Rusowsky en la playa de Riazor, que se estrena como escenario desde las 20.00 horas.

Múltiples horas y localizaciones

Los escritores firman en la Feria del Libro

La Feria del Libro vive otra jornada llena de literatura con las presentaciones, recitales y firmas de libros en las casetas con autores como Carmen V. Baliña, Xavier Queipo, Arturo Lezcano o Brais Lamela.

Horario: Desde las 11.00 horas.

Lugar: Jardines de Méndez Núñez

Corales y tunas en el Certamen de Habaneras

El Certamen de Habaneras celebra otra tarde de canto en vivo con las actuaciones del Orfeón herculino, la Coral Lembranzas de Santa Cruz, la Polifónica coruñesa Canticorum y la Tuna de veteranos.

Horario: 19.30 horas.

Lugar: Plaza de María Pita

La muestra ‘Reversións’, el pasado del Noroeste

La exposición Reversións do Noroeste se mantiene abierta al público en la Casa Museo Casares Quiroga, impulsada por la Asociación Nonito Pereira dentro del programa del Festival Noroeste Estrella Galicia.

Horario: 10.00 horas.

Lugar: Casa Museo Casares Quiroga

Espectáculo familiar en el Noroestiño

El programa cultural del Noroestiño, la celebración paralela para familias y niños del Festival Noroeste Estrella Galicia, presenta el espectáculo Caderno do cores e cancións, con música y humor para todas las edades.

Horario: 18.00 horas.

Lugar: Jardines de Méndez Núñez

Jazz en directo a cargo del trío Álvaro Vieito

El club Jazz Filloa celebra una noche de música en directo con el trío Álvaro Vieito en dos pases, el último a las 23.00 horas. Las entradas están a la venta con un precio de diez euros para un solo pase.

Horario: 21.30 horas.

Lugar: Jazz Filloa. Calle Ciega, 4