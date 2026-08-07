Inés Rey califica de "lógico" el archivo de las denuncias por acoso de exconcejalas de A Coruña contra ella y su 'número 2': "Nada era verdad"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha valorado como "un paso lógico" el archivo por parte del PSOE provincial de las denuncias por acoso laboral de dos exconcejalas, Esther Fontán y Eva Martínez Acón, contra ella y su 'número 2', José Manuel Lage Tuñas. Rey afirma que no cabe comentario "ninguno" sobre la resolución y remite a la veracidad, dice, tanto de su testimonio como del portavoz del Gobierno Local. El archivo de la causa se produjo a principios de semana después de un análisis de mensajes y audios de WhatsApp de las partes implicadas.

"Creo que está claro que nada de lo que se dijo en su momento era verdad. Ya lo dije cuando se presentó la denuncia. Cuando sucedió, hice una comparecencia al respeto y sin límite de preguntas para la prensa. Por lo tanto, el paso lógico era este", zanjó Rey respecto al caso.

Tanto Esther Fontán como Eva Martínez han confirmado que presentarán el recurso correspondiente a cada caso en la Comisión Federal de Ética y Garantías, dentro del plazo de diez días hábiles con el que contaban tras la resolución.

El archivo de la denuncia

La instructora del expediente de las denuncias, María de la Flor Lago Méndez, no tuvo en cuenta los tres audios de 2020 aportados por Eva Martínez por las "dudas que le plantea el origen en su obtención, por desconocer el total de los mismos, o si se trata de una parte interesada, así como no conocer tampoco el contexto, ni la identidad de las personas presentes". Ambos denunciados aseguraron que esas grabaciones no habían sido autorizadas. Sí se emplearon en la investigación los documentos aportados por Martínez, así como sus declaraciones y las de Rey y Lage.

La resolución de la instructora pasó por no abrir expediente sancionador en el caso de Martínez, igual que en el de Fontán, que se analizó a través de mensajes de WhatsApp entre ella y la alcaldesa. Inés Rey permitió el acceso a su teléfono móvil para comprobar la veracidad de los mensajes.

Fontán y Martínez Acón denunciaron en diciembre de 2025 a través del canal interno del PSOE los casos de acoso laboral entre 2020 y 2023. Las dos exconcejalas defendieron sus causas y aseguraron que acumulan "más de una decena de testigos dispuestos a avalarlas con sus declaraciones". Inés Rey rechazó su versión y respondió que se trataba de "un ajuste de cuentas por no haber repetido en las listas" de las elecciones municipales en 2023.