Investigadoras de la UDC estudiarán la evolución de los linces europeos

Un proyecto de la Universidade da Coruña estudiará durante los próximos tres años las interacciones de poblaciones de lince antiguo en la cuenca del Mediterráneo occidental, gracias a los fondos obtenidos en la convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento 2025 de la Agencial Estatal de Investigación (AEI).

El estudio INTERLYNX, liderado por Gloria González Fortes, Aurora Grandal d’Anglade y Fernanda Rodríguez Fariña, se centrará en el análisis de ADN y proteínas antiguas de tres especies de lince que habitaron el suroeste de Europa desde el Pleistoceno hasta tiempos históricos: el lince ibérico (Lynx pardinus), el lince boreal (Lynx lynx) y el lince de las cavernas (Lynx spelaeus). Aplicarán técnicas de genómica antigua y restos fósiles procedentes del suroeste europeo y, de forma complementaria, este análisis permitirá reconstruir las condiciones medioambientales en las que vivieron estos animales y comprender su adaptación a los cambios climáticos y ecológicos.

Investigaciones recientes demostraron que hubo procesos de hibridación entre el lince ibérico y el lince boreal que pudieron contribuir a incrementar la diversidad genética de la especie ibérica. “Todavía se desconocen cuándo se produjeron estos intercambios genéticos, qué poblaciones ancestrales participaron en ellos y cuál fue su relación con las poblaciones actuales de lince boreal”, explica la Universidade da Coruña.

Los resultados de la investigación contribuirán a reconstruir la historia evolutiva de los linces europeos e identificar posibles fuentes de restauración genética de interés para futuros programas de conservación del lince ibérico en España y del lince boreal en el norte y sureste de Europa.

Noticias relacionadas

Una línea de investigación pionera en la UDC

El Laboratorio de ADN Antiguo de la Universidade da Coruña es el único en Galicia y uno de los pocos existentes en España con capacidad para realizar análisis genómicos de restos fósiles. Desde 2023, está dirigido por Gloria González Fortes, que también lideró recientemente un análisis paleomolecular junto a Aurora Grandal sobre el último ejemplar de lince boreal de la Península Ibérica que permitió identificar al lince boreal como el histórico “lobo cerval” de la cordillera cantábrica.