Melendi ofrecerá una tercera actuación en A Coruña tras agotar entradas

Melendi ofrecerá una tercera actuación de su gira Pop Rock Tour en el Coliseum de A Coruña el próximo 12 de noviembre. El anuncio llega después de que el artista agotase las entradas para su concierto del 14 de noviembre y de que solo queden las últimas localidades para poder verlo el 13 de noviembre.

La incorporación de esta tercera cita permitirá al artista regresar a un escenario que ya conoce a la perfección tras protagonizar otro triplete en el Coliseum en noviembre de 2023 e incrementar su vinculación con el público coruñés.

“Que Melendi tenga que ampliar su gira en A Coruña con una tercera actuación es muestra del extraordinario momento que vive la ciudad como referente musical del noroeste peninsular”, señala el concejal de Cultura, Gonzalo Castro.

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El nuevo concierto que anuncia Melendi en A Coruña contará con el mismo formato y el repertorio previsto para las actuaciones ya anunciadas. Las entradas saldrán a la venta este viernes 7 a partir de las 12.00 horas a través de los canales habituales.