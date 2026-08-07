Melendi ofrecerá una tercera actuación en A Coruña tras agotar entradas
El artista repetirá triplete en el Coliseum los próximos 12, 13 y 14 noviembre
Melendi ofrecerá una tercera actuación de su gira Pop Rock Tour en el Coliseum de A Coruña el próximo 12 de noviembre. El anuncio llega después de que el artista agotase las entradas para su concierto del 14 de noviembre y de que solo queden las últimas localidades para poder verlo el 13 de noviembre.
La incorporación de esta tercera cita permitirá al artista regresar a un escenario que ya conoce a la perfección tras protagonizar otro triplete en el Coliseum en noviembre de 2023 e incrementar su vinculación con el público coruñés.
“Que Melendi tenga que ampliar su gira en A Coruña con una tercera actuación es muestra del extraordinario momento que vive la ciudad como referente musical del noroeste peninsular”, señala el concejal de Cultura, Gonzalo Castro.
El nuevo concierto que anuncia Melendi en A Coruña contará con el mismo formato y el repertorio previsto para las actuaciones ya anunciadas. Las entradas saldrán a la venta este viernes 7 a partir de las 12.00 horas a través de los canales habituales.
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