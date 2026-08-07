Miembros de La Guardia, Danza Invisible y La Frontera se suman a las fiestas de O Castrillón

La asociación de vecinos Castrillón-Urbanización Soto IAR presenta el cartel de sus fiestas que se desarrollarán entre el 19 y 21 de agosto. El programa estará compuesto por 13 actos multiculturales y para todos los gustos que van desde el tradicional concurso de tortilla y un festival con miembros de Danza Invisible, La Guardia y La Frontera hasta actividades infantiles, talleres y juegos tradicionales.

Los festejos del barrio comenzarán el miércoles 19 con la lectura del pregón a cargo del concejal y vecino del barrio Francisco Jorquera tras la actuación de la coral ‘Cantigas da terra’. Esta primera velada tendrá como colofón el concierto del grupo Clandestinos.

El jueves 20 por la mañana, los festejos contarán con una fiesta infantil de hinchables, un intercambio de libros infantiles, juveniles y adultos y una fiesta de la espuma. Por la tarde, se celebrará la XVII edición del concurso de tortillas de O Castrillón, al que seguirá el festival ‘Rock & roll stars’ con Javier Andreu (La Frontera), Javier Ojeda (Danza Invisible) y Manuel España (La Guardia).

Noticias relacionadas

El viernes 21 por la mañana, los vecinos organizan un taller de marcapáginas, una sesión de intercambio de libros infantiles, juveniles y adultos, y la actuación del clown Natalia Outeiro de Cascarillarte. Por la tarde, habrá juegos tradicionales con la colaboración del museo etnolúdico de Galicia y una gran verbena junto a la orquesta Miramar.