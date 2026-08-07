Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tensión financiera en la UDCExpansión de la refinería de A CoruñaPuertas abiertas en el HelimerHantavirus en GaliciaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Los museos científicos coruñeses ajustan su horario al eclipse

El Concello ultima los preparativos para facilitar la observación del eclipse solar del próximo miércoles, que comenzará sobre las 19:30 horas

Vista exterior de la Domus.

Vista exterior de la Domus. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

En plena cuenta atrás para el gran acontecimiento astronómico del año en A Coruña, el Concello ultima los preparativos para que los miles de personas que llegarán desde diferentes partes del mundo a la ciudad el próximo miércoles 12 puedan contemplar el eclipse solar con facilidad que comenzará sobre las 19.30 horas y finalizará a las 21.22 horas, con su fase de totalidad prevista para las 20.28 horas.

Los servicios municipales ajustarán el horario de los museos científicos coruñeses (Aquarium Finisterrae, Casa de las Ciencias y la Domus), por lo que el miércoles cerrarán sus puertas a las 18.00 horas, dos horas antes de lo habitual y media hora antes de que comience el fenómeno.

Los últimos accesos al Aquarium se autorizarán a las 17.00 y en la Casa de las Ciencias y la Domus a las 17.30. El eclipse no será visible desde la Casa de las Ciencias debido a su ubicación en el parque de Santa Margarita, rodeado de árboles y edificios, pero sí será posible verlo desde el exterior de Aquarium y cerca de la Domus, en el entorno del paseo de As Lagoas.

Noticias relacionadas y más

“A Coruña tendrá el privilegio de formar parte de las ciudades europeas mejor posicionadas para vivir un evento tan singular que atraerá a personas de muchas partes del mundo”, señala el concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, que recordó el mapa interactivo que muestra las mejores localizaciones en los barrios de la ciudad y puntos de proximidad para ver el eclipse.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La calle de A Coruña con mayor peligrosidad: 15 accidentes en 600 metros
  2. Vogue corona una canción gallega entre los grandes himnos del verano: sus autores actuarán gratis en A Coruña
  3. El barrio de A Coruña para huir de la nubosidad en el eclipse total de 2026: 'Aquí estamos por encima de las nubes
  4. Nueva batalla judicial por la cárcel de A Coruña: el Estado lleva al Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo
  5. La pastelería de A Coruña oculta por un andamio desde hace cinco años: 'La gente nos encuentra por el olor
  6. Preocupación entre los padres del alumnado de seis escuelas infantiles de A Coruña ante el cambio de gestión
  7. El Interrail se afianza entre los jóvenes de A Coruña gracias a las agencias: 'Se trata de dar seguridad a los padres
  8. La comida para llevar conquista las playas de A Coruña: “Como hay gente todo el rato, ahora abrimos toda la semana"

Así afectará el eclipse del 12 de agosto a la fauna de A Coruña: aves e insectos nocturnos, a deshora

Así afectará el eclipse del 12 de agosto a la fauna de A Coruña: aves e insectos nocturnos, a deshora

El éxito de 'La Odisea' de Nolan devuelve el interés por los clásicos en las librerías de A Coruña: "Es bueno mirar hacia atrás"

El éxito de 'La Odisea' de Nolan devuelve el interés por los clásicos en las librerías de A Coruña: "Es bueno mirar hacia atrás"

Las cuatro empresas de A Coruña que se cuelan entre las 100 que más crecen de España

Las cuatro empresas de A Coruña que se cuelan entre las 100 que más crecen de España

Inés Rey ve "lógico" el archivo de las denuncias por acoso de exconcejalas de A Coruña contra ella y su 'número 2': "Nada era verdad"

Inés Rey ve "lógico" el archivo de las denuncias por acoso de exconcejalas de A Coruña contra ella y su 'número 2': "Nada era verdad"

A cantautora Sés estréase no Festival Noroeste Estrella Galicia da Coruña: "O meu medo é perder a frescura"

La alcaldesa de A Coruña destituye al concejal de Urbanismo ante el Icomos y como presidente de la comisión del plan de la Ciudad Vieja

Renfe refuerza la conexión entre A Coruña y Vigo para el día del eclipse con el doble de plazas en Media Distancia

Minia Manteiga, presidenta de la Sociedad Española de Astronomía: "Es mejor ver el eclipse en Orzán que en Riazor"

Minia Manteiga, presidenta de la Sociedad Española de Astronomía: "Es mejor ver el eclipse en Orzán que en Riazor"
Tracking Pixel Contents