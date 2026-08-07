Los museos científicos coruñeses ajustan su horario al eclipse

En plena cuenta atrás para el gran acontecimiento astronómico del año en A Coruña, el Concello ultima los preparativos para que los miles de personas que llegarán desde diferentes partes del mundo a la ciudad el próximo miércoles 12 puedan contemplar el eclipse solar con facilidad que comenzará sobre las 19.30 horas y finalizará a las 21.22 horas, con su fase de totalidad prevista para las 20.28 horas.

Los servicios municipales ajustarán el horario de los museos científicos coruñeses (Aquarium Finisterrae, Casa de las Ciencias y la Domus), por lo que el miércoles cerrarán sus puertas a las 18.00 horas, dos horas antes de lo habitual y media hora antes de que comience el fenómeno.

Los últimos accesos al Aquarium se autorizarán a las 17.00 y en la Casa de las Ciencias y la Domus a las 17.30. El eclipse no será visible desde la Casa de las Ciencias debido a su ubicación en el parque de Santa Margarita, rodeado de árboles y edificios, pero sí será posible verlo desde el exterior de Aquarium y cerca de la Domus, en el entorno del paseo de As Lagoas.

“A Coruña tendrá el privilegio de formar parte de las ciudades europeas mejor posicionadas para vivir un evento tan singular que atraerá a personas de muchas partes del mundo”, señala el concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, que recordó el mapa interactivo que muestra las mejores localizaciones en los barrios de la ciudad y puntos de proximidad para ver el eclipse.