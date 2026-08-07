Nueva fase de la Ronda Peatonal de A Coruña: abre el tramo de Nosa Señora da Luz hasta Cardenal Cisneros
La obra continuará hasta el último trimestre del año en el barrio de Sagrada Familia, con una inversión de un millón de euros
Este viernes por la mañana abrió al tránsito un nuevo tramo de la Ronda Peatonal en el barrio de Sagrada Familia, donde se está reurbanizando el recorrido entre las calles Nosa Señora da Luz y Antonio Carballo. Según señala el Ayuntamiento, se trata del recorrido entre la primera de las vías y Cardenal Cisneros, y ya se puede ver "la futura imagen de este trazado hasta conectar con la avenida de Fisterra". Se trata de 350 metros en los que se ha apostado por aumentar espacios peatonales, accesibilidad y espacio para el comercio con una plataforma única.
La alcaldesa, Inés Rey, visitó este viernes la supervisión de las obras, completas en un 60% y que, según el Concello, "continúan a buen ritmo y rumbo a Antonio Carballo, con la previsión de acabar en el último trimestre del año". La inversión es de un millón de euros. El Ayuntamiento prevé incrementar el número de árboles y la superficie ajardinada.
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